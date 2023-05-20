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В Бурятии развернётся фестиваль вокально-хоровых коллективов

В Бурятии развернётся фестиваль вокально-хоровых коллективов
Общество,  Фото:pixabay.com
Конкурс посвящён Дню славянской письменности и культуры

В Улан-Удэ 23 и 24 мая состоится республиканский фестиваль-конкурс вокально-хоровых коллективов «Пою мою Республику», посвящённый 100-летию Республики Бурятия, который проходит в рамках регионального этапа всероссийского хорового фестиваля.

В концертном зале колледжа искусств 23 мая состоится второй тур конкурсной программы фестиваля. В этот день блеснут своими талантами не только учащиеся и педагоги детских школ искусств, любители из домов культур районов и столицы республики, районных школ, но и хоры из городского перинатального центра Улан-Удэ, ветераны Улан-Удэнского авиационного завода, отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по РБ и многие другие.

В заключительный день, 24 мая, в концертно-театральном центре «Феникс» состоится гала-концерт, посвящённый Дню славянской письменности и культуры, на котором выступят хоры детских школ искусств №1, №3, №4, №6, №14, имени Б. Ямпилова и вокально-хоровые коллективы колледжа искусств, а также те, кто продемонстрировал мастерство в хоровом пении. Об этом сообщает министерство культуры РБ со ссылкой на пресс-службу колледжа.

Вход на фестиваль свободный.

Возрастное ограничение: 6+.

Улан-Удэ Бурятия фестиваль конкурс хоровое пение вокальный конкурс

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