В Улан-Удэ снимают немое кино для спектакля по рассказу Чехова

Театр «Ульгэр» готовится к скорой премьере спектакля «Каштанка. Прогулка по Верхнеудинску»по одноименному рассказу Антона Павловича Чехова.По замыслу авторов история о Каштанке развернётся в городе Верхнеудинск (ныне Улан-Удэ) в эпоху конца XIX – начала XX века. И, чтобы передать атмосферу того времени, артисты перевоплощались в нескольких персонажей, включая самого Чехова.Съёмочный процесс занял три дня, из которых большую часть материала театр отснял в музее. Всё было по-настоящему — и костюмы, и причёски, и антураж. На фоне лесного массива главный герой Зоригто Дагбаев в образе писателя знакомился с таинственной и дикой Бурятией.- Работа над спектаклем продолжается и, если честно, для нас это увлекательный процесс. Мы ещё ни разу не снимали немое кино для спектаклей театра кукол. Сотрудничаем с музеем истории города Улан-Удэ и этнографическим музеем, за что их сердечно благодарим. Всё идёт по плану, ведь история получается трогательная и поучительная, - рассказал художественный руководитель и режиссёр Эрдэни Жалцанов.Стоит заметить, что в спектакле участвует два актёра и у каждого по 3-4 персонажа в сюжетной линии фильма. И это далеко не открытие, так как артист театра кукол управляет в одном спектакле более 10 предметами и персонажами.Премьера спектакля «Каштанка. Прогулка по Верхнеудинску» состоится 30 мая.Спектакль приурочен к 100-летию республики.