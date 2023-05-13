Бурятия завоевала россыпь медалей на чемпионате России по вольной борьбе













Своё чемпионство в очередной раз подтвердил Александр Цоктоев в весе 86 кг.



Бронзовыми призёрами стали Евтюгин Сергей в весе 65 кг, Николай Капустин - 92 кг и Николай Берельтуев - 97 кг.



В общекомандном зачёте Бурятия заняла II место, сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.







Семь медалей завоевали спортсмены Бурятии на чемпионате России среди мужчин по вольной борьбе: спорт глухих.- Важно, что этот чемпионат являлся отборочным на Летние игры сурдлимпийцев в Уфе, Башкортостан, - отметил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.Соревнования прошли Наро-Фоминске с 11 по 12 мая. Бурятию представили 12 спортсменов в различных весовых категориях.В весе 57 кг золотую медаль завоевал Даба Цырендоржиев, а серебряным призёром стал Будажап Самбуев. Серебро также у Максимова Ивана в весовой категории 61 кг.