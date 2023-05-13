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Бурятия завоевала россыпь медалей на чемпионате России по вольной борьбе

Бурятия завоевала россыпь медалей на чемпионате России по вольной борьбе
Общество,  Фото:министерство спорта Бурятии
Соревнования проходили в Московской области

Семь медалей завоевали спортсмены Бурятии на чемпионате России среди мужчин по вольной борьбе: спорт глухих.

- Важно, что этот чемпионат являлся отборочным на Летние игры сурдлимпийцев в Уфе, Башкортостан, - отметил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.

Соревнования прошли Наро-Фоминске с 11 по 12 мая. Бурятию представили 12 спортсменов в различных весовых категориях.

В весе 57 кг золотую медаль завоевал Даба Цырендоржиев, а серебряным призёром стал Будажап Самбуев. Серебро также у Максимова Ивана в весовой категории 61 кг. 



Своё чемпионство в очередной раз подтвердил Александр Цоктоев в весе 86 кг.

Бронзовыми призёрами стали Евтюгин Сергей в весе 65 кг, Николай Капустин - 92 кг и Николай Берельтуев - 97 кг.

В общекомандном зачёте Бурятия заняла II место, сообщает пресс-служба регионального министерства спорта. 

спорт

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