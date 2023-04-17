В Бурятии напишут «Диктант Победы»

Пятая юбилейная акция пройдёт 27 апреля



Пятый юбилейный «Диктант Победы» состоится 27 апреля на региональных площадках по всей России, за рубежом, а также онлайн на официальном сайте акции. В Бурятии диктант стартует в 14:00 по местному времени. В настоящее время в республике зарегистрировано 158 площадок.



Международная историческая акция на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы» проводится с 2019 года. Задача мероприятия –– пробудить интерес российских и зарубежных участников к событиям героического прошлого страны, дать людям возможность проверить свои знания истории, получить новую информацию о подвигах предков.



Всего в «Диктанте Победы» 25 вопросов, среди которых 20 по общей военно-исторической тематике и пять — по региональной. В подготовке заданий участвуют профессиональные эксперты-историки Российского исторического общества (РИО).



Победители «Диктанта Победы» награждаются дипломами, приглашаются на парад 9 мая на Красной Площади в Москве. Абитуриенты, получившие высокие результаты по итогам очного тестирования, получают дополнительные баллы при поступлении в вуз.



Традиционно в период подготовки на портале акции публикуются тренировочные тесты, которые помогают участникам подготовиться к прохождению «Диктанта Победы». Все они также составлены профессиональными экспертами-историками Российского исторического общества (РИО).



- Количество участников акции «Диктант Победы» растёт с каждым годом. В 2022 году «Диктант Победы» написали более 1,6 млн человек на 19 тыс. площадках в 85 регионах России и 45 странах мира, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



Возрастное ограничение: 6+.

