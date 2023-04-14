Тхэквондист из Бурятии в очередной раз выиграл чемпионат России

Также спортсмены республики завоевали ещё 3 медали соревнований



С 12 по 16 апреля в Самаре проходит чемпионат и первенство России по тхэквондо ИТФ. В борьбу за медали вступили более 1000 атлетов из 39 регионов Российской Федерации.



Спортсмен центра спортивной подготовки Бурятии Александр Бодров завоевал своё восьмое золото чемпионата России по тхэквондо ИТФ. Тхэквондист – заслуженный мастер спорта России. Является победителем первенства России, восемь раз поднимался на высшую ступень пьедестала почёта чемпионата России (2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023).



Пополнила медальную копилку Ангелина Пищалкина. Она завоевала серебряную медаль. Даниил Заборских и Иван Николаев стали бронзовыми призёрами чемпионата России.



Как сообщает пресс-служба ЦСП, Александр Бодров и Ангелина Пищалкина отобрались на чемпионат мира, который пройдёт в августе в столице Казахстана.

