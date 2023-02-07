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В войсках Восточного военного округа провели единый день инженерной подготовки

В войсках Восточного военного округа провели единый день инженерной подготовки
Общество, 
Военнослужащие на практике выполнили действия по установке противопехотного и противотанкового минного поля

На общевойсковых полигонах Восточного военного округа (ВВО) состоялся единый день инженерной подготовки.

В ходе занятий военнослужащие выполнили инженерную разведку местности для последующего устройства проходов минно-взрывным способом.

- Особое внимание руководители занятий обращали на качество подготовки запалов и изготовление зажигательных трубок. При этом были продемонстрированы несколько способов закладки тротиловых шашек в грунт, в зависимости от рельефа местности и силы ветра при поджиге фитиля. Помимо этого, военнослужащие на практике выполнили действия по установке противопехотного и противотанкового минного поля, - сообщили в пресс-службе ВВО.

Кроме того, военнослужащие закрепили практические действия по очистке дорог от колючей проволоки и освобождению проездных путей от заграждений и препятствий с использованием штатных и подручных средств, а также тяжёлой инженерной техники.

Справка:

Войска Восточного военного округа дислоцированы в административных границах Дальневосточного федерального округа и территорий следующих регионов: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ.

Восточный военный округ военнослужащие

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