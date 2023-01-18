Борцы Бурятии выступят на «Кубке Ярыгина»

Общество, Фото: предоставлено минспорта Бурятии

В турнире примут участие девять женщин и восемь мужчин из сборной республики



С престижного турнира по вольной борьбе «Иван Ярыгин» начинается новый спортивный сезон для борцов вольного стиля из Бурятии, сообщили в минспорта республики. Международные соревнования по вольной борьбе среди мужчин и женщин «Кубок Ивана Ярыгина» пройдут в Красноярске с 25 по 30 января.



Около 300 спортсменов из 11 стран выйдут на ковёр Дворца спорта имени Ивана Ярыгина. Состязания пройдут в 10 весовых категориях среди мужчин и женщин.



Женская сборная Бурятии будет представлена девятью представительницами:



- Ханда Цыбенова (в весовой категории до 50 кг);

- Дарима Санжиева (в весовой категории до 50 кг);

- Ирина Ологонова (в весовой категории до 55 кг);

- Ульяна Фирсова (в весовой категории до 55 кг);

- Эржема Жамсаранова (в весовой категории до 55 кг);

- Мунсэл Цыденова (в весовой категории до 57 кг);

- Адиса Аюшеева (в весовой категории до 59 кг);

- Кристина Тамразян (в весовой категории до 62 кг);

- Жаргалма Цыремпилова (в весовой категории до 62 кг).



А от мужской сборной Бурятии выйдут на ковёр в Красноярске восемь спортсменов: Жаргал Баяндуев, Баир Баяндуев, Жаргал Дамдинов, Борис Баршуев, Алдар Мункуев, Алдар Бальжинимаев, Булат Батоев, Евгений Жербаев.



