В турнире примут участие девять женщин и восемь мужчин из сборной республики
С престижного турнира по вольной борьбе «Иван Ярыгин» начинается новый спортивный сезон для борцов вольного стиля из Бурятии, сообщили в минспорта республики. Международные соревнования по вольной борьбе среди мужчин и женщин «Кубок Ивана Ярыгина» пройдут в Красноярске с 25 по 30 января.
Около 300 спортсменов из 11 стран выйдут на ковёр Дворца спорта имени Ивана Ярыгина. Состязания пройдут в 10 весовых категориях среди мужчин и женщин.
Женская сборная Бурятии будет представлена девятью представительницами:
- Ханда Цыбенова (в весовой категории до 50 кг);
- Дарима Санжиева (в весовой категории до 50 кг);
- Ирина Ологонова (в весовой категории до 55 кг);
- Ульяна Фирсова (в весовой категории до 55 кг);
- Эржема Жамсаранова (в весовой категории до 55 кг);
- Мунсэл Цыденова (в весовой категории до 57 кг);
- Адиса Аюшеева (в весовой категории до 59 кг);
- Кристина Тамразян (в весовой категории до 62 кг);
- Жаргалма Цыремпилова (в весовой категории до 62 кг).
А от мужской сборной Бурятии выйдут на ковёр в Красноярске восемь спортсменов: Жаргал Баяндуев, Баир Баяндуев, Жаргал Дамдинов, Борис Баршуев, Алдар Мункуев, Алдар Бальжинимаев, Булат Батоев, Евгений Жербаев.
Борцы Бурятии выступят на «Кубке Ярыгина»
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