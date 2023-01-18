18 января

17 января

Популярное

Борцы Бурятии выступят на «Кубке Ярыгина»

Борцы Бурятии выступят на «Кубке Ярыгина»
Общество,  Фото:предоставлено минспорта Бурятии
В турнире примут участие девять женщин и восемь мужчин из сборной республики

С престижного турнира по вольной борьбе «Иван Ярыгин» начинается новый спортивный сезон для борцов вольного стиля из Бурятии, сообщили в минспорта республики. Международные соревнования по вольной борьбе среди мужчин и женщин «Кубок Ивана Ярыгина» пройдут в Красноярске с 25 по 30 января.

Около 300 спортсменов из 11 стран выйдут на ковёр Дворца спорта имени Ивана Ярыгина. Состязания пройдут в 10 весовых категориях среди мужчин и женщин.

Женская сборная Бурятии будет представлена девятью представительницами:

- Ханда Цыбенова (в весовой категории до 50 кг);
- Дарима Санжиева (в весовой категории до 50 кг);
- Ирина Ологонова (в весовой категории до 55 кг);
- Ульяна Фирсова (в весовой категории до 55 кг);
- Эржема Жамсаранова (в весовой категории до 55 кг);
- Мунсэл Цыденова (в весовой категории до 57 кг);
- Адиса Аюшеева (в весовой категории до 59 кг);
- Кристина Тамразян (в весовой категории до 62 кг);
- Жаргалма Цыремпилова (в весовой категории до 62 кг).

А от мужской сборной Бурятии выйдут на ковёр в Красноярске восемь спортсменов: Жаргал Баяндуев, Баир Баяндуев, Жаргал Дамдинов, Борис Баршуев, Алдар Мункуев, Алдар Бальжинимаев, Булат Батоев, Евгений Жербаев.

спорт вольная борьба

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ проходят мастер-классы по войлоковалянию
В Улан-Удэ проходят мастер-классы по войлоковалянию
Общество, 18.01.2023
Творческие мастерские проходят каждые выходные
В Забайкалье появится современная воркаут-площадка
В Забайкалье появится современная воркаут-площадка
Общество, 18.01.2023
Её возведут в посёлке Горный в этом году
Борцы Бурятии выступят на «Кубке Ярыгина»
Борцы Бурятии выступят на «Кубке Ярыгина»
Общество, 18.01.2023
В турнире примут участие девять женщин и восемь мужчин из сборной республики
В Иркутской области снизился показатель смертности от туберкулёза
В Иркутской области снизился показатель смертности от туберкулёза
Общество, 18.01.2023
Показатель эффективности лечения туберкулёза в регионе один из самых высоких в СФО
На улан-удэнку, снявшуюся в шоу Малахова, обрушилась волна хейта
На улан-удэнку, снявшуюся в шоу Малахова, обрушилась волна хейта
Общество, 18.01.2023
А ещё Мария Молонова сообщила, что ей не заплатили за участие в передаче
В Улан-Удэ решили вернуть на место «Космонавтов»
В Улан-Удэ решили вернуть на место «Космонавтов»
Общество, 18.01.2023
Памятник сейчас находится на ответственном хранении
В Иркутской области открыли ледовую переправу на Ангаре
В Иркутской области открыли ледовую переправу на Ангаре
Общество, 18.01.2023
Переправа находится на участке Каменка - Свирск
Скоростная автолюбительница из Бурятии за пару месяцев накопила 28 штрафов
Скоростная автолюбительница из Бурятии за пару месяцев накопила 28 штрафов
Общество, 18.01.2023
Из-за несвоевременной оплаты долг из-за штрафов вырос вдвое
В Улан-Удэ вновь пройдёт собачий рейд
В Улан-Удэ вновь пройдёт собачий рейд
Общество, 18.01.2023
Собак будут ловить в частном секторе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^