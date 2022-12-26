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Жителей Бурятии призвали очистить от ржавчины огромный шар на Верхней Берёзовке

Жителей Бурятии призвали очистить от ржавчины огромный шар на Верхней Берёзовке
Общество,  Фото:telegram-канал Общественной палаты Бурятии
Им напомнили о предназначении необычного арт-объекта

Член Общественной палаты Бурятии Евгений Осипов напомнил о новой инсталляции в виде огромной металлической сферы, которая появилась в прошлом году на территории Этнографического музея народов Забайкалья. Она посвящена проблемам глобализации, в частности – исчезающей бурятской культуре, языку и традициям, которые могут стереться под натиском этой самой глобализации

- В Этнографическом музее установлен блестящий шар, символизирующий нашу Землю. На месте Бурятии расположен вращающийся шар меньшего размера, который покрылся ржавчиной. На нём выгравированы символы бурятского алфавита, – рассказал общественник в официальном telegram-канале ОП. – Нужно покрутить его, тем самым способствуя очистке от ржавчины и от забвения национальных языков. Это такая аллегория: крутим и проговариваем буквы алфавита бурятского языка, а ещё лучше – говорим на бурятском. Шар будет меньше ржаветь, если мы не забываем язык.

Диаметр арт-объекта – около двух метров. Он изготовлен из нержавеющей стали. Автор проекта – Юрий Цырендашиев – победитель школы арт-проектов «Генезис». Осенью 2021-го в этномузее сообщили, что со временем малый шар начнёт покрываться ржавчиной под воздействием окружающей среды и алфавит на нём будет исчезать.
бурятский язык арт-объект

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