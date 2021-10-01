В Этнографическом музее в Улан-Удэ появился огромный стальной шар

Проект автора затронул тему бурятского языка



Накануне, 30 сентября, в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ состоялась презентация последнего победителя школы арт-проектов «Генезис» Юрия Цырендашиева.



Этот арт-проект посвящён проблемам глобализации, а именно исчезновению бурятской культуры. Инсталляция представляет собой металлическую сферу, диаметром около двух метров, из пластин нержавеющей стали. На сфере вмонтирован малый шар, на котором изображён бурятский алфавит. Малый шар под воздействием окружающей среды, со временем, начнёт покрываться ржавчиной. Текст на нём будет исчезать, оставляя след на стальном большом шаре.



- Большая сфера олицетворяет глобализацию, всю планету в целом, а малый шар - бурятскую культуру, традиции, язык, которые могут стереться под натиском этой глобализации, - сообщили в музее.

