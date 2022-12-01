1 декабря стартовал интернет-конкурс «Гости у моей кормушки»
ФГБУ «Заповедное Подлеморье» в Бурятии проводит интернет-конкурс «Гости у моей кормушки» (0+). Конкурс проводится ежегодно, одной из важных целей – это, конечно, подкормка зимующих птиц в Бурятии.
Выполняя задания конкурса, дети смогут оказать заботу и помочь птицам в холодное время года, узнать много интересного об их жизни и привычках.
Для участия в конкурсе нужно:
- сделать кормушку для птиц из экологических материалов;
- разместить её в любом удобном месте (в парке, саду, возле дома, школы);
- кормить там птиц каждый день весь период проведения конкурса с 1 декабря по 24 марта;
- делать регулярно фото и видео своей кормушки и ее посетителей;
- выкладывать посты каждую пятницу с ними в социальных сетях с хэштегом #кормушка_зп;
В постах нужно будет рассказать, кто посещает вашу кормушку, какие угощения едят ваши «гости», как они себя ведут, кто с кем дружит и ссорится. Итоги конкурса будут подведены 1 апреля.
Жителей Бурятии призывают сделать кормушки для птиц
Общество, Фото:
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