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Бурятия присоединится к декаде народных праздников и обрядов

Бурятия присоединится к декаде народных праздников и обрядов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В республике состоится межрегиональный фестиваль «Дыхание земли»

Сентябрь Года культурного наследия народов России проходит под знаком национальных праздников и обрядов. Одноимённая жанровая декада объединит всероссийские фестивали, которые представят традиции коренных малочисленных народов Сибири, Севера, Дальнего Востока, и Юга России, а также тюркских, славянских, финно-угорских народов.

В рамках декады народных праздников и обрядов в Бурятии состоится межрегиональный фестиваль «Дыхание земли» (6+). В программе фестиваля с 26 по 29 сентября пройдёт конкурс народных праздников, связанных с отношением человека к родной земле, окружающему миру и другие акции. Также под эгидой фестиваля состоялись творческие конкурсы: народных праздников и обрядов, исполнителей горлового пения, исполнителей обрядовых народных песен, праздничного костюма.

– Участники фестиваля-праздника «Дыхание земли» прославляют родную землю, показывают в народных обрядах, песнях, одежде красоту и многообразие национальной культуры народов нашей большой страны, – рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Напомним, что в других регионах первое мероприятие декады состоится на этой неделе в Чеченской Республике. Главной темой праздника «Ловзар» станет свадебный фольклор народов Кавказа. Далее к проекту присоединится Тува. 7–9 сентября здесь пройдет фестиваль этнических обрядов и праздников «Встречи в Центре Азии».

Кульминацией декады народных праздников и обрядов станет телемост «Вместе мы – Россия!». Он объединит Камчатский край и Калининградскую область. 16 сентября в прямом эфире зрители увидят богатство народных традиций в исполнении лучших любительских коллективов страны.

Также в событийном календаре: всероссийский фестиваль художественного творчества малочисленных финно-угорских и самодийских народов в Ленинградской области (8–11 сентября), национальный праздник «Уртун тойы» в Хакасии (22–24 сентября), межрегиональный фестиваль «Лики наследия» в Хабаровске (23–26 сентября), международный фестиваль сказителей «Эпосы мира на земле потомков Джангара» (23–25 сентября) в Калмыкии. Завершится декада в Республике Алтай 29 сентября–2 октября этнокультурным форумом эпического искусства и традиционных обрядов «Наследие, завещанное предками».

Напомним, что в программе всех без исключения проектов запланированы научно-практические конференции, посвящённые сохранению и популяризации нематериального культурного наследия, круглые столы и творческие лаборатории по актуальным вопросам развития народного творчества, мастер-классы по разным жанрам фольклора.

- Декады народного творчества – цикл тематических мероприятий, раскрывающих разнообразие жанров культурного наследия народов Российской Федерации. Первая жанровая декада состоялась в апреле и была посвящена народному танцу. На осень запланированы декада народной музыки (октябрь) и декада народной песни (ноябрь), - сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

Возрастное ограничение 6+
Бурятия Праздники фестиваль конкурс национальная культура декада

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