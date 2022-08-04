В Бурятии подвели итоги межрегионального фестиваля-праздника

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Очный этап состоится в сентябре



В Бурятии подвели итоги межрегионального фестиваля-праздника национальных культур «Дыхание Земли». Мероприятие проходило в рамках декады праздников и обрядов, объединяющей ряд всероссийских и межрегиональных фестивально-конкурсных проектов по сохранению культурных традиций народов, проживающих на территории России.



Под эгидой «Дыхания Земли» состоялись творческие конкурсы: народных праздников и обрядов, исполнителей горлового пения, исполнителей обрядовых народных песен, праздничного костюма.



На конкурсы фестиваля поступило 64 заявки: народных праздников и обрядов – 31, обрядовых народных песен – 15, праздничного костюма – 12, горлового пения – 6. Они представили 12 регионов Российской Федерации, в том числе Алтай, Башкортостан, Бурятию, Якутию, Удмуртию, Туву, Мордовию, Хакасию, Забайкальский и Красноярский край, Тюменскую и Ростовскую области.



Жюри присудило призовые места следующим участникам:



Конкурс народных праздников и обрядов

Диплом лауреата I степени - народный ансамбль песни и танца «Осикта» Республики Бурятия, художественный руководитель Леус Наталья;

Диплом лауреата II степени - народное этнофутуристическое объединение «Тодьыюсь» Республики Удмуртия, художественный руководитель Селеверстова Татьяна;

Диплом лауреата II степени - народный фольклорный ансамбль «Золгое» Республики Бурятия, художественный руководитель Шагдурова Татьяна;

Диплом лауреата III степени - народный Забайкальский казачий ансамбль «Станица» Республики Бурятия, художественный руководитель Григорьев Георгий;

Диплом лауреата III степени - детский фольклорный образцовый ансамбль «Черпачок» Республики Бурятия, художественный руководитель Пласкеева Алёна.



Конкурс исполнителей обрядовых народных песен

Диплом лауреата I степени - Карпова Мария, Республика Бурятия;

Диплом лауреата II степени - Гармаева Татьяна, Республика Бурятия;

Диплом лауреата III степени - Можегова Виктория, Ростовская область.



Конкурс праздничного костюма



Номинация «Стилизованный костюм»

Диплом лауреата I степени - коллекция «Фантазии из войлока», автор Долаана Монгуш, Республика Тыва;

Диплом лауреата II степени - коллекция из войлока «Yлзы», автор Ванзатова Улзыма, Республика Бурятия;

Диплом лауреата III степени - коллекция «Хатан» автор Мэрдыгеева Евгения, Республика Бурятия;

Диплом лауреата III степени - коллекция от театра мод «Гоёл», автор Доржиева Цыцык, Забайкальский край.



Номинация «Традиционный костюм»

Диплом лауреата I степени - коллекция «Эвенкийский костюм», эвенкийский народный ансамбль песни и танца «Осикта», руководитель Леус Наталья, Республика Бурятия;

Диплом лауреата II степени - коллекция «Симфония узоров», автор Бенчик Христина, Республика Саха (Якутия);

Диплом лауреата III степени - коллекция праздничного костюма «Городская казачья парочка», народный ансамбль казачьей песни «Сибиряки», руководитель Воробьева Марина, Республика Бурятия.



Конкурс исполнителей горлового пения



Номинация «Традиционное исполнительство» («Ансамблевое исполнение»)

Диплом лауреата I степени - образцовый ансамбль «Jаш-Канат», художественный руководитель Темеева Айана, Республика Алтай;

Диплом лауреата II степени - народный фольклорный ансамбль «Эзир-Уя», художественный руководитель Кыргыс Аян, Республика Тыва;

Диплом лауреата III степени - этно-трио «Дуннэ», руководитель Игнатьева Нюргуяна, Республика Саха (Якутия);

Диплом лауреата III степени - Токоеков Влад, Темеева Айдын-Ай, художественный руководитель Темеева Айана, Темеев Алан, Республика Алтай.



Номинация «Традиционное исполнительство» («Сольное исполнение»)

Диплом лауреата I степени - Бальжиев Саян Юрьевич, Республика Бурятия;

Диплом лауреата II степени - Петрова Туйаара, художественный руководитель Свешникова Саргылана, Республика Саха (Якутия).



Мероприятия фестиваля проходят в два этапа. Отборочный тур состоялся в онлайн-формате. Второй основной (очный) этап пройдёт в сентябре в Улан-Удэ. Финальным аккордом фестиваля станет масштабный гала-концерт с участием лучших коллективов и участников конкурса в городе Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.



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