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В Бурятии подвели итоги межрегионального фестиваля-праздника

В Бурятии подвели итоги межрегионального фестиваля-праздника
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Очный этап состоится в сентябре

В Бурятии подвели итоги межрегионального фестиваля-праздника национальных культур «Дыхание Земли». Мероприятие проходило в рамках декады праздников и обрядов, объединяющей ряд всероссийских и межрегиональных фестивально-конкурсных проектов по сохранению культурных традиций народов, проживающих на территории России.

Под эгидой «Дыхания Земли» состоялись творческие конкурсы: народных праздников и обрядов, исполнителей горлового пения, исполнителей обрядовых народных песен, праздничного костюма.

На конкурсы фестиваля поступило 64 заявки: народных праздников и обрядов – 31, обрядовых народных песен – 15, праздничного костюма – 12, горлового пения – 6. Они представили 12 регионов Российской Федерации, в том числе Алтай, Башкортостан, Бурятию, Якутию, Удмуртию, Туву, Мордовию, Хакасию, Забайкальский и Красноярский край, Тюменскую и Ростовскую области.

Жюри присудило призовые места следующим участникам:

Конкурс народных праздников и обрядов
Диплом лауреата I степени - народный ансамбль песни и танца «Осикта» Республики Бурятия, художественный руководитель Леус Наталья;
Диплом лауреата II степени - народное этнофутуристическое объединение «Тодьыюсь» Республики Удмуртия, художественный руководитель Селеверстова Татьяна;
Диплом лауреата II степени - народный фольклорный ансамбль «Золгое» Республики Бурятия, художественный руководитель Шагдурова Татьяна;
Диплом лауреата III степени - народный Забайкальский казачий ансамбль «Станица» Республики Бурятия, художественный руководитель Григорьев Георгий;
Диплом лауреата III степени - детский фольклорный образцовый ансамбль «Черпачок» Республики Бурятия, художественный руководитель Пласкеева Алёна.

Конкурс исполнителей обрядовых народных песен
Диплом лауреата I степени - Карпова Мария, Республика Бурятия;
Диплом лауреата II степени - Гармаева Татьяна, Республика Бурятия;
Диплом лауреата III степени - Можегова Виктория, Ростовская область.

Конкурс праздничного костюма

Номинация «Стилизованный костюм»
Диплом лауреата I степени - коллекция «Фантазии из войлока», автор Долаана Монгуш, Республика Тыва;
Диплом лауреата II степени - коллекция из войлока «Yлзы», автор Ванзатова Улзыма, Республика Бурятия;
Диплом лауреата III степени - коллекция «Хатан» автор Мэрдыгеева Евгения, Республика Бурятия;
Диплом лауреата III степени - коллекция от театра мод «Гоёл», автор Доржиева Цыцык, Забайкальский край.

Номинация «Традиционный костюм»
Диплом лауреата I степени - коллекция «Эвенкийский костюм», эвенкийский народный ансамбль песни и танца «Осикта», руководитель Леус Наталья, Республика Бурятия;
Диплом лауреата II степени - коллекция «Симфония узоров», автор Бенчик Христина, Республика Саха (Якутия);
Диплом лауреата III степени - коллекция праздничного костюма «Городская казачья парочка», народный ансамбль казачьей песни «Сибиряки», руководитель Воробьева Марина, Республика Бурятия.

Конкурс исполнителей горлового пения

Номинация «Традиционное исполнительство» («Ансамблевое исполнение»)
Диплом лауреата I степени - образцовый ансамбль «Jаш-Канат», художественный руководитель Темеева Айана, Республика Алтай;
Диплом лауреата II степени - народный фольклорный ансамбль «Эзир-Уя», художественный руководитель Кыргыс Аян, Республика Тыва;
Диплом лауреата III степени - этно-трио «Дуннэ», руководитель Игнатьева Нюргуяна, Республика Саха (Якутия);
Диплом лауреата III степени - Токоеков Влад, Темеева Айдын-Ай, художественный руководитель Темеева Айана, Темеев Алан, Республика Алтай.

Номинация «Традиционное исполнительство» («Сольное исполнение»)
Диплом лауреата I степени - Бальжиев Саян Юрьевич, Республика Бурятия;
Диплом лауреата II степени - Петрова Туйаара, художественный руководитель Свешникова Саргылана, Республика Саха (Якутия).

Мероприятия фестиваля проходят в два этапа. Отборочный тур состоялся в онлайн-формате. Второй основной (очный) этап пройдёт в сентябре в Улан-Удэ. Финальным аккордом фестиваля станет масштабный гала-концерт с участием лучших коллективов и участников конкурса в городе Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

Возрастное ограничение 6+
Бурятия Праздники фестиваль конкурс национальная культура

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