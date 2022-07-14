Иркутск примет финал конкурса «Мастера гостеприимства»

Победители могут получить гранты, стажировки и предложения по трудоустройству



Более ста представителей молодёжи от 18 до 35 лет со всей страны соберутся в Иркутске, чтобы презентовать свои социально ориентированные проекты в области туризма. С 15 по 16 июля здесь пройдёт финал нового сезона конкурса «Мастера гостеприимства».



На конкурс было подано более 36,5 тысячи заявок со всех регионов России и 29 стран. Участники прошли дистанционный этап конкурса, включающий онлайн-тестирование и выполнение заданий в зависимости от выбранного направления. Показавшие лучшие результаты стали полуфиналистами и финалистами конкурса. Конкурсные очные испытания проходят в разных городах России, в том числе в Иркутске.



– В новом сезоне конкурса «Мастера гостеприимства» в качестве площадок проведения очных испытаний были определены пять регионов России, в числе которых Иркутская область. Важно, что на очных встречах конкурсанты не только могут заявить о себе и своей идее по развитию территорий, но и найти наставника, получить профессиональную обратную связь, помощь и совет от лучших экспертов индустрии гостеприимства, – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.



В рамках финала конкурсантам предстоит решить региональные кейсы, а также защитить свой социально ориентированный проект в области туризма. В зависимости от направлений победители смогут получить гранты от Росмолодёжи, стажировки и предложения по трудоустройству, образовательные программы, а также возможность участия в программе наставничества.



– Вместе с наставниками и экспертами команда проекта готовит для участников насыщенную образовательную и конкурсную программу. В этом году в деловой программе для обмена опытом смогут принять участие представители регионального туристического сообщества, а также неравнодушные жители. А это значит, что мастера найдут ещё больше новых полезных знакомств и возможностей для совместных туристских коллабораций, взаимодействия и сотрудничества, – отметил руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов.



Деловая программа конкурса, в рамках которой топовые эксперты индустрии поделятся своим опытом и расскажут об актуальных трендах сферы, пройдёт 16 июля, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



Справка



Конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября 2019 года. Его цель – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие из них получают поддержку и реализуются в регионах России.

