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В Улан-Удэ отпразднуют 90-летие Бурдрама

В Улан-Удэ отпразднуют 90-летие Бурдрама
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Юбилейные торжества стартуют 25 июня

Сегодня в Бурятии, на правительственном брифинге рассказали о проведении юбилейных торжеств в связи с 90-летием Бурятского государственного академического театра драмы имени Хоца Намсараева.

Они начнутся 25 июня в 16:00 с открытия галерейного пространства в театре «Тайзан. Зураг» (6+). Галерея будет находится недалеко от зрительного зала. Там будет организована выставка о театре. Презентовать это событие будет главный художник Бурдрама Натали-Кейт Пангилиниан.

26 июня в 16:30 состоится открытие совместной выставки (0+) с государственным архивом Республики Бурятия к 90-летию театра в фойе Бурдрама. В этот же день в 17:00 представят премьеру спектакля «Барлаг» (16+) по комедии «Слуга двух господ» Карло Гольдони. Режиссёром постановки выступит Олег Юмов.

27 июня в 12:00 будет проведено театрализованное шествие по «Арбату» (0+). В нём примут участие артисты Бурдрама в национальных костюмах. Также к шествию может присоединится любой желающий.

- В течении часа на сцене площади Советов придут другие наши театры, бурятский цирк, филармония. Они будут поздравлять своих коллег и дадут свои приветственные номера. Каждое учреждение готовит свой номер, – рассказала министр культуры региона Соелма Дагаева.

В 13:30 откроется передвижной «Гэр Театр» на площадке перед театром, где будут проходить юбилейные торжества и спектакли.

В последний день, 28 июня, в 18:30 состоится юбилейный концерт, посвящённый 90-летию театра «90 жэлэй баяр» (12+). Перед зрителями выступят артисты, а также гости из Монголии – государственный монгольский академический театр имени Дашдоржийн Нацагдоржа и государственный ансамбль монгольской армии. Также на концерте пройдут награждения и прозвучат поздравления с юбилеем.

Справка

Бурятский академический театр имени Хоца Намсараева был основан решением коллегии Народного комиссариата просвещения по Бурят-Монгольской АССР 3 июля 1932 года. На основе уже тогда действующего театра. Первым директором стал заведующий театрального отделения техникума искусств режиссёр Михаил Хаптагаев.

До 1948 года Бурятский театр оперы и балета и Бурдрам работали как единый театр. В 1950 году был организован Бурятский драматический театр. В 1977 году за заслуги в развитии искусства ему было присвоено звание «Академический».

В 1982 году театр переехал в новое здание, на улицу Куйбышева. В 2011 году в здании Бурдрама провели реконструкцию.
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