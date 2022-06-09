В Улан-Удэ проходит собачий рейд в Истоке

В микрорайоне проверят весь жилой массив в поисках собак на самовыгуле



Сегодня, 9 июня, в микрорайоне Исток в Улан-Удэ проходит большой рейд по проверке правил содержания прилегающих территорий, правил содержания собак и отлову безнадзорных животных.



Администрация Советского района, комитет городского хозяйства, управление административного контроля, городская станция по борьбе с болезнями животных, службы отлова совместно организуют для населения в течение дня профилактические акции по регистрации, вакцинированию домашних животных.



Также проверят весь жилой массив по недопущению самовыгула хозяйских собак. Специалисты отловят безнадзорных животных.



По адресу ул. Природная, 20а, с 10:00 до 16:00 работает мобильный пункт городской станции по борьбе с болезнями животных, где можно будет вакцинировать и зарегистрировать своего питомца. Если нет возможности привезти питомца, то можно вызвать бригаду ветеринаров на дом.



Приём заявок по телефону 8-902-530-17-08.

