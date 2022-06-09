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В Улан-Удэ проходит собачий рейд в Истоке

В Улан-Удэ проходит собачий рейд в Истоке
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В микрорайоне проверят весь жилой массив в поисках собак на самовыгуле

Сегодня, 9 июня, в микрорайоне Исток в Улан-Удэ проходит большой рейд по проверке правил содержания прилегающих территорий, правил содержания собак и отлову безнадзорных животных.

Администрация Советского района, комитет городского хозяйства, управление административного контроля, городская станция по борьбе с болезнями животных, службы отлова совместно организуют для населения в течение дня профилактические акции по регистрации, вакцинированию домашних животных.

Также проверят весь жилой массив по недопущению самовыгула хозяйских собак. Специалисты отловят безнадзорных животных.

По адресу ул. Природная, 20а, с 10:00 до 16:00 работает мобильный пункт городской станции по борьбе с болезнями животных, где можно будет вакцинировать и зарегистрировать своего питомца. Если нет возможности привезти питомца, то можно вызвать бригаду ветеринаров на дом.

Приём заявок по телефону 8-902-530-17-08.
собаки

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