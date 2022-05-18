В окрестностях Читы проведут чемпионат Забайкалья по автокроссу

В командном зачёте будет разыгран кубок Читы



Чемпионат Забайкалья по автомобильному кроссу на кубок города Чита пройдёт в столице края 22 мая. Соревнования состоятся на трассе автомобильного кросса на 22 километре трассы Чита – Арахлей.



- Ежегодно в соревнованиях активно участвуют более 50 автогонщиков из Забайкалья, Республики Бурятии, Иркутской области. В гонке будут принимать участие легковые автомобили, серийные автомобили повышенной проходимости и грузовые автомобили. В командном зачёте разыгрывается кубок города Чита, - рассказал исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Забайкалья Андрей Серёдкин.



Как сообщает пресс-служба министерства физической культуры края, в программе соревнований 22 мая состоятся:

с 10:00 до 11:00 – предстартовая техническая инспекция, медицинский контроль,

с 12:00 до 12:30 - открытие соревнований,

с 12:30 до 16:00 – финальные заезды,

с 16:00 до 17:00 – заключительное заседание КСК,

с 17:30 до 18:00 – официальное награждение и закрытие соревнований,

с 18:00 до 18:30 – пресс-конференция с победителями.



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