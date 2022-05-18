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18 мая

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В окрестностях Читы проведут чемпионат Забайкалья по автокроссу

В окрестностях Читы проведут чемпионат Забайкалья по автокроссу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В командном зачёте будет разыгран кубок Читы

Чемпионат Забайкалья по автомобильному кроссу на кубок города Чита пройдёт в столице края 22 мая. Соревнования состоятся на трассе автомобильного кросса на 22 километре трассы Чита – Арахлей.

- Ежегодно в соревнованиях активно участвуют более 50 автогонщиков из Забайкалья, Республики Бурятии, Иркутской области. В гонке будут принимать участие легковые автомобили, серийные автомобили повышенной проходимости и грузовые автомобили. В командном зачёте разыгрывается кубок города Чита, - рассказал исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Забайкалья Андрей Серёдкин.

Как сообщает пресс-служба министерства физической культуры края, в программе соревнований 22 мая состоятся:
с 10:00 до 11:00 – предстартовая техническая инспекция, медицинский контроль,
с 12:00 до 12:30 - открытие соревнований,
с 12:30 до 16:00 – финальные заезды,
с 16:00 до 17:00 – заключительное заседание КСК,
с 17:30 до 18:00 – официальное награждение и закрытие соревнований,
с 18:00 до 18:30 – пресс-конференция с победителями.

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Чита чемпионат Забайкальский край автокросс автоспорт спорт

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