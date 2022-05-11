Участники акции выполнили 28 124 отжиманий и столько же раз подняли гири
В Бурятии установлен новый «Рекорд Победы». Этот рекорд установили жители Бурятии 9 мая, показав на собственном примере силу духа и единство своего народа, сообщает минспорта республики.
28 124 отжимания выполнили участники традиционной акции «Рекорд Победы» на площади Советов за каждый прожитый день со дня Победы в Великой Отечественной войны.
Столько же раз подняли гири участники ещё одной одноименной акции «Рекорд Победы» на площади Революции. Её участником стал и министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.
- Я и сам из года в год принимаю участие. Это моё личное желание. Выполнить несколько отжиманий или поднять гири под силу каждому. А это особый вклад, который подчеркивает единство и сплоченность нашего народа, - заявил он.
Холодный ветер и снег не стал преградой для тех, хотел и сделал свой вклад в новый «Рекорд Победы».
В Бурятии обновили «Рекорд Победы»
Общество, Фото:
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