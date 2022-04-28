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Сотрудник колонии из Улан-Удэ победил на Кубке Азии по пауэрлифтингу

Сотрудник колонии из Улан-Удэ победил на Кубке Азии по пауэрлифтингу
Общество,  Фото:предоставлено УФСИН по Бурятии
Майор Андрей Матвеев занял призовые места в двух дисциплинах

Майор внутренней службы Андрей Матвеев, сотрудник улан-удэнской колонии строгого режима №8, стал победителем открытого Кубка Азии по пауэрлифтингу. В колонии Матвеев занимает пост начальника цеха № 1 центра трудовой адаптации осуждённых.

На Кубке Азии по пауэрлифтингу он занял первое место в дивизионе жим штанги лёжа в софт-экипировке и второе место в дивизионе жим штанги лёжа без экипировки. Улан-удэнец выступал в весовой категории до 125 кг.


Турнир проходил в Иркутске. Участники соревновались в пауэрлифтинге, силовом двоеборье, жиму лёжа, жимовому двоеборью и становой тяге. Там же прошёл всероссийский мастерский турнир The power of Siberia по народному жиму, пауэрспорту, армлифтингу и стритлифтингу.

На Кубке Азии между собой состязались не только спортсмены, но и команды. Команда из Улан-Удэ под названием «Красная машина» заняла в итоге третье место, пропустив вперёд команды «Железные люди» и Instafit из Иркутска.

В составе «Красной машины» выступали тот же Андрей Матвеев, а также Евгений Свобода, Людмила Кондратьева, Маргарита Ныныч и Махина Рустамова.

- Эту банду спортивных и очень упорных ребят знают почти все. К турниру они готовились под чутким руководством Евгения Свободы. На Кубке Байкала в декабре 2020 года спортсмены взяли золото в командном первенстве, опередив ребят из Иркутска и Мирного (Республика Саха (Якутия), - представляли организоры улан-удэнцев незадолго до старта Кубка Азии.

Участие в открытом Кубке Азии приняли атлеты из Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия).


спорт пауэрлифтинг колония

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