Сотрудник колонии из Улан-Удэ победил на Кубке Азии по пауэрлифтингу





Майор внутренней службы Андрей Матвеев, сотрудник улан-удэнской колонии строгого режима №8, стал победителем открытого Кубка Азии по пауэрлифтингу. В колонии Матвеев занимает пост начальника цеха № 1 центра трудовой адаптации осуждённых.На Кубке Азии по пауэрлифтингу он занял первое место в дивизионе жим штанги лёжа в софт-экипировке и второе место в дивизионе жим штанги лёжа без экипировки. Улан-удэнец выступал в весовой категории до 125 кг.Турнир проходил в Иркутске. Участники соревновались в пауэрлифтинге, силовом двоеборье, жиму лёжа, жимовому двоеборью и становой тяге. Там же прошёл всероссийский мастерский турнир The power of Siberia по народному жиму, пауэрспорту, армлифтингу и стритлифтингу.На Кубке Азии между собой состязались не только спортсмены, но и команды. Команда из Улан-Удэ под названием «Красная машина» заняла в итоге третье место, пропустив вперёд команды «Железные люди» и Instafit из Иркутска.В составе «Красной машины» выступали тот же Андрей Матвеев, а также Евгений Свобода, Людмила Кондратьева, Маргарита Ныныч и Махина Рустамова.- Эту банду спортивных и очень упорных ребят знают почти все. К турниру они готовились под чутким руководством Евгения Свободы. На Кубке Байкала в декабре 2020 года спортсмены взяли золото в командном первенстве, опередив ребят из Иркутска и Мирного (Республика Саха (Якутия), - представляли организоры улан-удэнцев незадолго до старта Кубка Азии.Участие в открытом Кубке Азии приняли атлеты из Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия).