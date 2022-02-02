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В Бурятии за сутки впервые выявили более 1600 случаев коронавируса

В Бурятии за сутки впервые выявили более 1600 случаев коронавируса
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике зафиксирован очередной антирекорд по числу заразившихся ковидом

Суточный прирост заразившихся коронавирусом в Бурятии во вторник, 1 февраля, впервые за время пандемии превысил 1600 случаев. По данным управления Роспотребнадзора, за последние сутки выявлено 1603 новых заражённых.

Днём ранее было 1536 заболевших, то есть на 67 меньше.

Вообще же заболеваемость коронавирусом взлетела до невиданных прежде высот в 20-х числах января. Для понимания, ровно месяц, 2 января, суточный прирост был 135 заражённых. Подобные цифры были нормой долгое время. Однако 22 января выявили 353 заражённых (что на тот момент стало рекордом, прежний был ещё летом, на пике третьей волны). Затем заболеваемость резко набрала темпы: 23 января – 503 заболевших, 24 января – 527, 25 января – 631, 26 января – 829, 27 января – 1153, 28 января – 1407, 29 января – 1513, 30 января – 1579, 31 января – 1536 (хоть и не рекордные, но по-прежнему огромные цифры), и вот 1 февраля – новый рекорд, к тому же уже более 1600.

Общее число случаев заражений коронавирусом с начала пандемии в Бурятии перевалило за 91 тысячу и составляет 91 386 случаев. Из них 47% (42 876) приходится на жителей Улан-Удэ.

Выздоровели за минувшие сутки 433 пациента.

Скончались накануне четыре человека. В оперштабе уточняют, что все они были старше 65 лет. Отметим, позавчера было пять летальных исходов.

С начала пандемии в Бурятии от коронавируса умерли 2614 жителей.

Сейчас в стационарах получают лечение 1940 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализированы 269 пациентов.

В отделениях реанимации находятся 120 пациентов (+8 за сутки). Из них 64 человека старше 65 лет. На ИВЛ – 35 больных.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано уже 2287 коек (за сутки развернули ещё более 120 коек). Из них 347 свободно.

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 25 223 человека. Число таких пациентов растёт быстрыми темпами, за сутки их стало больше на 2,4 тысячи человек.

Число контактных лиц (по официальным данным) уже превысило 43 тысячи.

В Бурятии коронавирус разогнался на фоне омикрон-штамма, который отличается особой заразностью. РИА Новости сообщало, что по мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант распространяется быстрее предыдущего штамма «дельта» и становится доминирующим.

Как сообщал «Байкал-Daily», с 31 января все школы республики переведены на дистанционное обучение на две недели. На очном остаются только учащиеся 9 и 11 классов. Ранее на дистант отправили студентов ссузов и вузов. Также до 13 февраля приостановлена работа компьютерных клубов. Ранее были введены другие ограничительные меры: от запрета банкетов до ограничения времени работы общепита до 23 часов.

Так как резко выросло число ковид-пациентов, не нуждающихся в госпитализации, открывают новые амбулаторные центры. Под два из них временно отдали часть спортивных объектов – Физкультурно-спортивный комплекс и региональный центр единоборств.

С 27 января в Бурятии приостановили плановую госпитализацию в стационары и оказание плановой стоматологической помощи.

Стоматологи перепрофилировались и вышли в ковидные стационары. Накануне они записали видеообращение к жителям Бурятии с просьбой минимизировать очное общение, носить маски и вакцинироваться. А главное – поберечь старших и ходить в гости дни Сагаалгана.

За сутки операторы колл-центров принимают десятки тысяч звонков по поводу коронавируса. Как выяснилось, самый большой объём звонков приходится на утренние часы.

Медицинским организациям Бурятии дополнительно поставят до 12 тысяч экспресс-тестов для диагностики COVID-19. Это позволит разгрузить и поликлиническое звено, и лаборатории.

Городской перинатальный центр Улан-Удэ временно приостановил ведение партнёрских родов.

Также отменяется показ оперного спектакля «Энхэ-Булат батор‎» (6+), запланированный на 9 февраля в честь празднования Белого месяца. «Одновременно на сцену выходит более 120 человек, что исключает соблюдение социальной дистанции. В условиях сложной эпидемиологической ситуации забота о здоровье наших артистов и зрителей становится приоритетом. Все остальные спектакли репертуара остаются без изменений», - поясняли в театре.

В Бурятии поступила первая партия вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник М» для детей от 12 до 17 лет.

Сегодня, 2 февраля, жители Бурятии празднуют Сагаалган – наступление нового года по лунному календарю. На фоне взрывного роста заболеваемости коронавирусом все торжества отменили.
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