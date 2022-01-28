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В Улан-Удэ амбулаторию для ковид-пациентов создают в центре единоборств

В Улан-Удэ амбулаторию для ковид-пациентов создают в центре единоборств
Общество,  Фото:минздрав Бурятии
Временный амбулаторный центр для пациентов с COVID-19 будет обслуживать до шести тысяч человек

В 103 квартале Улан-Удэ часть нового здания регионального центра единоборств приспособили для оказания первичной больным с признаками ОРВИ и подозрением на COVID-19. Амбулаторный центр планируют запустить в понедельник, 31 января, сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.

27 января ход подготовительных работ проверила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова. Сейчас в здании идут клининговые работы.




Амбулаторный центр будет состоять из отделений диагностики и лечения пациентов с ОРВИ. В блоке предусмотрена зона для забора биологического материала на общий и биохимический анализ крови, ПЦР-исследование на COVID-19, экспресс-диагностику, кабинеты осмотра и консультаций.

- По поручению главы республики, по решению оперативного штаба было принято решение об открытии для наших 100-х кварталов для диагностики лечения острых респираторных вирусных инфекций, центр амбулаторной помощи. Откроем два кабинета для взрослых, один кабинет - для детского населения. Расположение объекта удобное. Центр комфортный, просторный, есть отдельно разведённые входы и выходы. И будет возможность соблюдать социальную дистанцию. Будет возможность максимально в более комфортных условиях получить диагностику и необходимые рекомендации по лечению. Это необходимый путь к шаговой доступности для нашего населения, - отметила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.



Центр будет обслуживать до шести тысячи человек, пациентов городской поликлиники 2.

Региональный центр единоборств достроили в 103 микрорайоне в конце прошлого года. Площадь объекта – девять тысяч кв.метров.




Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии продолжается рекордный рост заболеваемости коронавирусом. Накануне впервые за пандемию выявили свыше тысячи новых заражённых. При этом значительными темпами растёт именно число больных, лечащихся амбулаторно; ситуация с госпитализацией пока не такая сложная.


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