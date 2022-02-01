Роддом в Улан-Удэ из-за коронавируса приостановил партнёрские роды

Решение принято из-за ухудшения эпидситуации
Городской перинатальный центр Улан-Удэ временно приостановил ведение партнёрских родов. Ограничение связано с ростом заболеваемости коронавирусом.
- В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции сообщаем, что ведение партнёрских родов временно приостановлено до улучшения эпидобстановки. Вакцинируйтесь, друзья! Берегите себя и близких! – говорится в сообщении Городского перинатального центра.
О снятии ограничений пообещали сообщить дополнительно.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии третий день подряд фиксируют более полутора тысяч новых случаев COVID-19. Так, за прошедшие сутки выявлено 1536 новых больных
. Общее число случаев заражения достигло 89 783.
Партнёрские роды - роды с помощником, когда помимо акушерки, врача и других сотрудников роддома вместе с роженицей в родильном зале присутствует близкий ей человек.
Решение принято из-за ухудшения эпидситуации
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