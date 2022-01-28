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В Бурятии закрыли все компьютерные клубы

В Бурятии закрыли все компьютерные клубы
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Новые антиковидные меры приходится принимать из-за рекордного роста заболеваемости

Указом главы Бурятии Алексея Цыденова с 28 января по 13 февраля приостановлена работа компьютерных клубов. Документ уже опубликован на сайте республиканского правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», также с 31 января все школы республики переходят на дистанционное обучение. На очном остаются только учащиеся 9 и 11 классов.

Ранее в Бурятии были введены и другие антиковидные ограничения. Под запрет попало проведение банкетов. Была приостановлена работы ночных клубов, детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон, расположенных в ТЦ, ТРЦ, в отдельно стоящих зданиях. Ограничено проведение массовых мероприятий. Работа предприятий общественного питания сокращена до 23 часов. Приостановлены занятия физкультурой и спортом контактными игровыми видами спорта в объектах спорта, за исключением тренировочного процесса членов сборной (фитнес-клубы под этот запрет не попадают). На закрытый режим работы переведены организации социального обслуживания населения (для граждан пожилого возраста, детские центры помощи семьи и детям). Концерт группы «Чайф» перенесён на период, когда эпидемиологическая обстановка будет более благоприятной.

Накануне известили о приостановлении планового приёма в стоматологиях, а также плановой госпитализации в стационарах. 

За последнюю неделю заболеваемость коронавирусом в Бурятии бьёт рекорды. Накануне впервые выявили более тысячи новых заражённых, а именно 1153. Общее число случаев заражения достигло 83 748. 
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