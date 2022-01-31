В ФСК уже организовали пространство для разделения потоков посетителей
В Улан-Удэ в Физкультурно-спортивном комплексе идут подготовительные работы для разворачивания центра амбулаторной помощи больным с ОРВИ и подозрением на COVID-19. Работы ведутся во исполнение поручения главы Бурятии Алексея Цыденова, данного на заседании оперативного штаба, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
В республике продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Для оказания первичной медико-санитарной помощи жителям Железнодорожного района переоборудуют часть здания Физкультурно-спортивного комплекса.
В комплексе уже организовано пространство для разделения потоков посетителей. Задействованы гардеробные, технические и административно-бытовые помещения.
- Мы постоянно отслеживаем потребность в первичной медико-санитарной помощи населения республики и районов, и при необходимости мобилизуем ресурсы. Хочу поблагодарить минспорта за содействие и поддержку. Уже два масштабных объекта сегодня переданы медицинским организациям для того, чтобы мы смогли охватить осмотрами как можно больше людей. В этом центре шесть врачей смогут за смену принять до 400 пациентов, - отметила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
Здесь планируют разместить шесть кабинетов для приёма взрослого населения.
Как сообщал «Байкал-Dailу», также для оказания помощи амбулаторным больным с ОРВИ и ковидом отдали часть нового регионального центра единоборств, что находится в 103 микрорайоне.
Рекорды по суточному приросту больных ковидом в Бурятии обновляются уже вторую неделю. Накануне коронавирус выявили сразу у 1579 человек. Подавляющее большинство пациентов лечатся амбулаторно и в госпитализации не нуждаются.
В Улан-Удэ амбулаторию для ковид-пациентов развернут в ФСК
Общество, Фото:
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