Вакцинация подростков будет добровольной
В Бурятии поступила первая партия вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник М» для детей от 12 до 17 лет. Об этом сообщили в государственном предприятии «Бурят-Фармация», которое является главным поставщиком лекарственных препаратов в республике.
Вакцина разработана для иммунизации детей от 12 до 17 лет. Она состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. В минздраве ранее поясняли, что вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться только с согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше - при наличии их собственного согласия.
25 января замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил РИА Новости, что доля детей среди заразившихся коронавирусом при появлении штамма «омикрон» выросла с 10-11% до 15%. Это говорит о том, что «омикрон» более заразен для всех возрастных групп, пояснил он.
24 января минздрав Подмосковья сообщил о начале прививочной кампании среди подростков в возрасте 12-17 лет, передают «Ведомости». Вакцина «Спутник М», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована в ноябре 2021 года. Безопасность и эффективность препарата были изучены во время клинических исследований, которые проводились на базе десятка с лишним столичных медучреждений.
В Бурятию поступила вакцина от коронавируса для подростков
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Раз уж в этом году торжеств в честь Сагаалгана нет, предлагаем вспомнить, как его праздновали в разные годы
Вакцинация подростков будет добровольной
Запущен онлайн-проект «Сагаалганай удэрнууд»
Экспозиция покажет культурное разнообразие декоративно-прикладного искусства Бурятии
В республике сегодня ветрено
Мероприятия пройдут в онлайн-формате
Также он установил рекорд края
В финальном голосовании были обнаружены накрученные голоса
Джидинский дом-интернат для престарелых и инвалидов получил грамоту и денежный приз
Также собираются запретить кормление бездомных животных
Проект реализуется на базе школы №19 в столице региона
Рейд будут идти на протяжении всего дня
В следующем месяце в столице Бурятии планируется открытие трёх детских садов
В торжестве приняли участие студенты и аспиранты
Наталья Шадрина выступала в весовой категории до 60 килограммов