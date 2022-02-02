В Бурятию поступила вакцина от коронавируса для подростков

Вакцинация подростков будет добровольной



В Бурятии поступила первая партия вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник М» для детей от 12 до 17 лет. Об этом сообщили в государственном предприятии «Бурят-Фармация», которое является главным поставщиком лекарственных препаратов в республике.



Вакцина разработана для иммунизации детей от 12 до 17 лет. Она состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. В минздраве ранее поясняли, что вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться только с согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше - при наличии их собственного согласия.



25 января замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил РИА Новости, что доля детей среди заразившихся коронавирусом при появлении штамма «омикрон» выросла с 10-11% до 15%. Это говорит о том, что «омикрон» более заразен для всех возрастных групп, пояснил он.



24 января минздрав Подмосковья сообщил о начале прививочной кампании среди подростков в возрасте 12-17 лет, передают «Ведомости». Вакцина «Спутник М», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована в ноябре 2021 года. Безопасность и эффективность препарата были изучены во время клинических исследований, которые проводились на базе десятка с лишним столичных медучреждений.



