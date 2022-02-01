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В Улан-Удэ отменили оперу, в которой участвует много человек

В Улан-Удэ отменили оперу, в которой участвует много человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На сцене не удастся соблюсти социальную дистанцию

Показ оперного спектакля «Энхэ-Булат батор‎» (6+), запланированный на 9 февраля в честь празднования Белого месяца, отменяется. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Бурятского оперного театра.

- Мы приняли коллективное решение об отмене спектакля в связи с особенностью постановки. В спектакле задействованы все творческие коллективы театра — солисты оперы, балет, хор, оркестр, а также в массовке принимает участие административно-хозяйственная часть театра. Одновременно на сцену выходит более 120 человек, что исключает соблюдение социальной дистанции. В условиях сложной эпидемиологической ситуации забота о здоровье наших артистов и зрителей становится приоритетом. Все остальные спектакли репертуара остаются без изменений. Спасибо, что вы остаётесь с нами, — прокомментировал решение директор театра Дмитрий Дылыков.

Постановка «Энхэ-Булат батор» должна была стать особым подарком для ценителей оперного искусства в честь празднования Белого месяца.

Впервые оперу «Энхэ-Булат батор» по мотивам национального эпоса показали на декаде бурят-монгольского искусства в Москве в 1940 году. Автором музыки «Энхэ» стал свердловский композитор Маркиан Фролов. Автор либретто, созданного по мотивам бурятского улигера о Шоно-баторе - драматург, актёр и режиссёр Намжил Балдано.

Современную постановку зрители впервые увидели в 2011 году. Над этой версией работали режиссер Олег Юмов и художник-постановщик Мария Вольская — номинанты Национальной театральной премии «Золотая маска». Дирижёр-постановщик оперы - Валерий Волчанецкий.

Главные партии исполняют народные артисты Бурятии Билигма Ринчинова, Баиржаб Дамбиев, заслуженные артисты Бурятии Доржо Шагдуров, Бадма Гомбожапов.
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