Это позволит разгрузить и поликлиническое звено, и лаборатории
Медицинским организациям Бурятии дополнительно поставят до 12 тысяч экспресс-тестов для диагностики COVID-19.
- Для создания неснижаемого резерва тестов для экспресс-диагностики коронавирусной инфекции дополнительно к имеющемуся объёму федерального финансирования республика выделила средства на закупку ещё 12 тысяч тестов. Решением республиканского оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19 под председательством главы Бурятии Алексея Цыденова на эти цели выделено свыше 3 млн рублей, - сообщили в пресс-службе правительства республики.
Тесты будут распределены в медорганизации, приоритетный порядок у северных районов.
- Применение диагностики COVID-19 методом ИХА (иммунохроматографического анализа) позволит разгрузить и поликлиническое звено, и лаборатории. Спрос на лабораторное исследование продолжает увеличиваться. В последние сутки проведено исследований от 8506 человек. Для сравнения, 1 января было 1871. В таком гибком режиме ускоряем процессы с ростом заболеваемости, - рассказала министр здравоохранения Евгения Лудупова.
В круглосуточном режиме работают восемь лабораторий государственных медицинских организаций, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», а также одной частной медицинской организации. За всё время в лабораториях проведено 1 953 232 исследований.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в последнее время в Бурятии зафиксирован рекордный взлёт заболеваемости коронавирусом. Так, третий день подряд фиксируют более 1,5 тысяч новых заражённых.
В Бурятии срочно закупают 12 тысяч экспресс-тестов на COVID-19
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