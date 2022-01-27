В Бурятии приостановили плановые приёмы в стоматологиях

Также приостановлена плановая госпитализация в стационары
Все медицинские организации Бурятии перешли на иной режим работы, сообщил минздрав республики.
Ранее было приостановлено оказание плановой медицинской помощи в поликлиниках города, а также проведение профилактических медицинских осмотров как взрослым, так и детям. С 27 января также приостановили плановую госпитализацию в стационары и оказание плановой стоматологической помощи.
Не прекращается госпитализация пациентов с онкологическими заболеваниями, по профилю «сердечно-сосудистая хирургия», пациентов, нуждающихся в проведении заместительной почечной терапии, а также нуждающихся в непрерывном курсовом лечении основного заболевания.
- Решение принято в связи со значительным ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, многократно возросшей нагрузкой на амбулаторно-поликлиническую службу. Приостановлена работа как государственных, так и частных медицинских организаций, - отметили в пресс-службе минздрава.
Мера является вынужденной, она необходима для направления медицинских работников для оказания помощи больным COVID-19 в амбулаторных условиях.
Работа поликлиник в Улан-Удэ и Иволгинской центральной районной больнице для пациентов с ОРВИ и COVID-19 продолжается без выходных.
В Бурятии уже несколько дней подряд заболеваемость коронавирусом обновляет рекорды. За прошедшие сутки выявили 829 больных. Накануне было 631, до этого 527, 503. Общее число случаев заражения достигло 82 595.
В регионе введены дополнительные ковидные ограничения, одно из них перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. Временно приостановлена деятельность банкетных залов, ночных клубов, детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон, расположенных в ТЦ, ТРЦ, в отдельно стоящих зданиях. Ограничено проведение массовых мероприятий. Работа предприятий общественного питания сокращена до 23 часов. Приостановлены занятия физкультурой и спортом контактными игровыми видами спорта в объектах спорта, за исключением тренировочного процесса членов сборной (фитнес-клубы под этот запрет не попадают). На закрытый режим работы переведены организации социального обслуживания населения (для граждан пожилого возраста, детские центры помощи семьи и детям). Концерт группы «Чайф» перенесён на период, когда эпидемиологическая обстановка будет более благоприятной.
В Бурятии приостановили плановые приёмы в стоматологиях
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