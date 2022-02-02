Медики просят жителей Бурятии воздержаться от походов в гости









- Уважаемые жители Бурятии, к большому сожалению с каждым днём ухудшается эпидемиологическая ситуация в республике. В связи с этим увеличилось количество обращений в поликлиники. Проявите терпение, если не можете быстро дозвониться. Самое важное, что мы можем сейчас – это соблюдать масочный режим и вакцинироваться. Борьба безуспешна, если каждый не вступит в неё. Вакцинируйся, поддержи, без тебя никак, - обратилась стоматолог.



Заведующая отделением детской стоматологической поликлиники напомнила, что омикрон-штамм распространяется с большой скоростью.



- Пришла пятая волна, омикрон распространяется с большой скоростью, система здравоохранения работает с большой нагрузкой – в восемь раз больше обычного. Борьба с коронавирусом будет безуспешной, если каждый не вступит в неё. Вакцинируйтесь, поддержите, без вас никак, - обратилась специалист к жителям Бурятии.

