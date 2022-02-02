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Медики просят жителей Бурятии воздержаться от походов в гости

Медики просят жителей Бурятии воздержаться от походов в гости
Общество, 
Стоматологи, которые вышли в ковидные стационары, записали видеообращение к жителям Бурятии

Медики обратились к жителям Бурятии с просьбой не подвергать опасности пожилых родственников и не навещать их, как принято в первые дни Сагаалгана. Связана эта просьба с большим ростом заболеваемости коронавирусом. Так, 31 января ковид выявили у 1536 человек.

Стоматологи Бурятии в период пандемии также перепрофилировались и вышли в ковидные стационары. Они присоединились к своим коллегам, которые ранее запустили обращения к жителям республики с общим призывом #БЕЗ_ТЕБЯ_НИКАК. Медики просят земляков беречься, минимизировать очное общение, носить маски и вакцинироваться. А главное – поберечь старших.



- Уважаемые жители Бурятии, к большому сожалению с каждым днём ухудшается эпидемиологическая ситуация в республике. В связи с этим увеличилось количество обращений в поликлиники. Проявите терпение, если не можете быстро дозвониться. Самое важное, что мы можем сейчас – это соблюдать масочный режим и вакцинироваться. Борьба безуспешна, если каждый не вступит в неё. Вакцинируйся, поддержи, без тебя никак, - обратилась стоматолог.

Заведующая отделением детской стоматологической поликлиники напомнила, что омикрон-штамм распространяется с большой скоростью.

- Пришла пятая волна, омикрон распространяется с большой скоростью, система здравоохранения работает с большой нагрузкой – в восемь раз больше обычного. Борьба с коронавирусом будет безуспешной, если каждый не вступит в неё. Вакцинируйтесь, поддержите, без вас никак, - обратилась специалист к жителям Бурятии. 
коронавирус профилактика

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