Медики просят жителей Бурятии воздержаться от походов в гости

Медики обратились к жителям Бурятии с просьбой не подвергать опасности пожилых родственников и не навещать их, как принято в первые дни Сагаалгана. Связана эта просьба с большим ростом заболеваемости коронавирусом. Так, 31 января ковид выявили у 1536 человек.
Стоматологи Бурятии в период пандемии также перепрофилировались и вышли в ковидные стационары. Они присоединились к своим коллегам, которые ранее запустили обращения к жителям республики с общим призывом #БЕЗ_ТЕБЯ_НИКАК. Медики просят земляков беречься, минимизировать очное общение, носить маски и вакцинироваться. А главное – поберечь старших.
- Уважаемые жители Бурятии, к большому сожалению с каждым днём ухудшается эпидемиологическая ситуация в республике. В связи с этим увеличилось количество обращений в поликлиники. Проявите терпение, если не можете быстро дозвониться. Самое важное, что мы можем сейчас – это соблюдать масочный режим и вакцинироваться. Борьба безуспешна, если каждый не вступит в неё. Вакцинируйся, поддержи, без тебя никак, - обратилась стоматолог.
Заведующая отделением детской стоматологической поликлиники напомнила, что омикрон-штамм распространяется с большой скоростью.
- Пришла пятая волна, омикрон распространяется с большой скоростью, система здравоохранения работает с большой нагрузкой – в восемь раз больше обычного. Борьба с коронавирусом будет безуспешной, если каждый не вступит в неё. Вакцинируйтесь, поддержите, без вас никак, - обратилась специалист к жителям Бурятии.