В Бурятии запустили флешмоб «День студента»

Посты необходимо разместить в соцсетях



В канун российского Дня студенчества правительство Бурятии предлагает жителям окунуться в студенческую жизнь и поделиться забавными, необычными историями о студенческой жизни.



Чтобы принять участие в флешмобе (0+), потребуется разместить посты с личными историями и студенческими фотографиями в социальных сетях Instagram, Вконтакте, Одноклассники или Facebook, проставить хештеги акции: #Деньстудента2022, #Деньстудента03, #пЕРваяпара03.



Самые интересные истории из студенческой жизни получат приятный сюрприз.

