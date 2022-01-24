Посты необходимо разместить в соцсетях
В канун российского Дня студенчества правительство Бурятии предлагает жителям окунуться в студенческую жизнь и поделиться забавными, необычными историями о студенческой жизни.
Чтобы принять участие в флешмобе (0+), потребуется разместить посты с личными историями и студенческими фотографиями в социальных сетях Instagram, Вконтакте, Одноклассники или Facebook, проставить хештеги акции: #Деньстудента2022, #Деньстудента03, #пЕРваяпара03.
Самые интересные истории из студенческой жизни получат приятный сюрприз.
В Бурятии запустили флешмоб «День студента»
Общество, Фото:
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