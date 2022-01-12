Одним из условий предоставления финансирования является создание новых рабочих мест
Более 140 миллионов рублей направят в 2022 году на поддержку фермерского дела в Забайкальском крае.
- В этом году в Забайкалье на развитие семейных ферм предусмотрено выделить 110 миллионов рублей. Грантовая поддержка «Агростартап» составит 31,8 миллиона рублей. В целом, финансирование фермерского дела в крае останется на уровне прошлого года, - пояснил руководитель аграрного ведомства региона Денис Бочкарёв.
Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкальского края, одним из условий предоставления грантов является создание новых рабочих мест. Также отмечается, что в малых формах хозяйствования региона сегодня производится значительная часть сельскохозяйственной продукции.
В Забайкалье фермерам выделят гранты на 140 миллионов рублей
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