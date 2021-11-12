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В Улан-Удэ директор «Городских маршрутов» сказал «неприятное» известие

В Улан-Удэ директор «Городских маршрутов» сказал «неприятное» известие
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В радиоэфире обсудили грядущее повышение цен за проезд

Директор МУП «Городские маршруты» Алексей Кожевников в эфире «Авторадио» прокомментировал грядущее повышение стоимости проезда в автобусах и трамваях – до 25 и 20 рублей соответственно. Также в эфире обсудили проблемы с общественным транспортом в Улан-Удэ, возможные пути их решения, опыт других городов, скорое повышение тарифа, нехватку кадров, а также ответили на вопросы слушателей.

- Хотелось бы сказать горожанам, конечно, неприятно, когда цена на услугу, которой вы пользуетесь повседневно, поднимается. Но без этого нельзя, просто невозможно. Потому что все наши расходы – топливо, запчасти, и многие другие… Заработная плата тоже должна расти у людей. И другого источника дохода, кроме как плата за проезд, у нас нет. Поэтому она должна индексироваться каждый год, по чуть-чуть, но регулярно, - заявил Алексей Кожевников.

В качестве примера он привёл стоимость лапши, которая «год назад на рубль-то точно дешевле стоила». В этом смысле общественный транспорт, по мнению Алексея Кожевникова, ничем не хуже – точно такая же коммерческая услуга.

- Если мы перестанем за неё платить столько, сколько нужно, транспорт у нас просто остановится, и всё, - подытожил Алексей Кожевников.

В начале октября стало известно о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Тогда перевозчики заявляли, что им «очень тяжело».

Предыдущее увеличение тарифа состоялось в 2020 году. Тогда цену подняли сразу на 4 рубля – с 20 до 24 в автобусах, и на три рубля в трамваях – с 15 до 18. До этого индексация была в 2016 году.

Решение о повышении тарифа должны принять на сессии депутаты Улан-Удэнского горсовета.


тариф общественный транспорт

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