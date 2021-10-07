В Улан-Удэ маршрутчики просят о повышении тарифа, так как «им очень тяжело»

Документы о повышении цен на проезд сейчас находятся на рассмотрении
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале недели стало известно о планах по повышению тарифа на проезд в общественном транспорте Улан-Удэ. Тариф на проезд в маршрутках хотят увеличить на рубль – с 24 до 25 рублей, а в трамваях – с 18 до 20 рублей.
7 октября в пресс-службе администрации города сообщили, на какой стадии находится рассмотрение вопроса. Ранее уже состоялась тарифная комиссия. Сейчас комитет экономического развития и туризма мэрии проводит проверку экономической обоснованности расчётов предельных тарифов на проезд в общественном транспорте.
Тариф на проезд, согласно нормативным документам, можно изменять один раз в год. Вопрос о пересмотре цен традиционно подняли перевозчики города, аргументы они каждый раз приводят практически одни и те же доводы – рост цен на топливо, автозапчасти, обслуживание транспорта и пр.
– У нас поднялась цена на ремонт машины, запчасти, топливо. Водители берут в кредит машины и не могут расплатиться. Когда я покупал машину, она стоила в 2001 году 180 тысяч рублей, сейчас она стоит около двух миллионов. Вы понимаете, как цены поднялись? Сейчас нас заставили проходить техосмотр через ГАИ - стекло если чуть треснет, то нужно менять. Два месяца назад лобовое стекло стоило 5400 рублей, месяц назад стало 9500 рублей, на сегодняшний день уже стало 13 тысяч. Понимаете, нам очень тяжело, - цитирует пресс-служба мэрии водителя маршрутов №37 и №15 Вячеслава Рыкова.
Кроме того, в администрации города приводят данные о том, что на протяжении последних трёх лет зафиксирован устойчивый отток маршруток – количество подвижного состава у частных перевозчиков по сравнению с 2018 годом снизилось на 30 процентов. В настоящий момент выход автобусов на городские маршруты составляет 730 единиц, в 2020 году он составлял 840 единиц.
В последний раз проезд в Улан-Удэ дорожал в сентябре 2020 года. Проезд в маршрутках стал стоить 24 рублей вместо прежних 20-ти, а в трамваях – 18 вместо 15-ти.
Решение о повышении тарифа должны принять на сессии депутаты Улан-Удэнского горсовета. Ожидается, что документы в горсовет поступят в скором времени.
В Улан-Удэ маршрутчики просят о повышении тарифа, так как «им очень тяжело»
Бизнес, Фото:
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