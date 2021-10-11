Спортсмены провели для военных мастер-класс и показательную тренировку
Федерация бокса России и ЦСКА открыли мобильный боксёрский зал на авиабазе «Хмеймим» в Сирии. На российской авиабазе побывала делегация спортсменов и представителей федерации: Кирилл Щекутьев, Олег Саитов, Андрей Замковой, Овик Оганнисян, Алексей Семыкин, Екатерина Пальцева и заместитель начальника Центрального спортивного клуба армии по спортивной работе полковник Олег Пархоменко. Тайбоксёр из Бурятии Бато Бадархаев также принял участие в мероприятии, сообщает пресс-служба федерации тайского бокса республики.
Помимо основной цели визита – открытия мобильного боксёрского зала с необходимым для занятий инвентарём и рингом, спортсмены пообщались с военнослужащими, поделились впечатлениями от прошедших турниров и провели мастер-класс. Кроме этого, они посадили на территории авиабазы деревья с именными табличками.
- Мы приехали с хорошей, доброй миссией – передаём вам в дар этот мобильный спортивный зал, чтобы в перерыве между службой была возможность заниматься боксом. Мы всегда говорим, что бокс объединяет. И наше мероприятие это в очередной раз доказывает. Спасибо вам за тёплый приём, – отметил Кирилл Щекутьев.
Тайбоксёр из Бурятии принял участие в открытии боксёрского зала в Сирии
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