Тайбоксёр из Бурятии принял участие в открытии боксёрского зала в Сирии

Общество, Фото: пресс-служба федерации бокса России

Спортсмены провели для военных мастер-класс и показательную тренировку



Федерация бокса России и ЦСКА открыли мобильный боксёрский зал на авиабазе «Хмеймим» в Сирии. На российской авиабазе побывала делегация спортсменов и представителей федерации: Кирилл Щекутьев, Олег Саитов, Андрей Замковой, Овик Оганнисян, Алексей Семыкин, Екатерина Пальцева и заместитель начальника Центрального спортивного клуба армии по спортивной работе полковник Олег Пархоменко. Тайбоксёр из Бурятии Бато Бадархаев также принял участие в мероприятии, сообщает пресс-служба федерации тайского бокса республики.



Помимо основной цели визита – открытия мобильного боксёрского зала с необходимым для занятий инвентарём и рингом, спортсмены пообщались с военнослужащими, поделились впечатлениями от прошедших турниров и провели мастер-класс. Кроме этого, они посадили на территории авиабазы деревья с именными табличками.



- Мы приехали с хорошей, доброй миссией – передаём вам в дар этот мобильный спортивный зал, чтобы в перерыве между службой была возможность заниматься боксом. Мы всегда говорим, что бокс объединяет. И наше мероприятие это в очередной раз доказывает. Спасибо вам за тёплый приём, – отметил Кирилл Щекутьев.

