Воду из частных скважин пить не рекомендуется
Подвоз питьевой воды на Левобережье продолжается, сообщили в пресс-службе мэрии.
Задействовано пять автоцистерн МУП «Водоканал» и комбината по благоустройству по 19 пунктам. Об этом сегодня на планерном совещании мэра сообщил заместитель начальника управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Фёдоров.
Бесплатный подвоз воды осуществляется по графику, разработанному администрацией Советского района.
Также принимаются заявки по доставке воды волонтерами для маломобильных, одиноко проживающих и пожилых граждан по телефону: 22-75-88.
Воду из скважин в частных подворьях пить не рекомендуется из-за подъема грунтовых вод. Вода из водоколонок соответствует всем нормативам.
В Улан-Удэ продолжается подвоз воды на Левобережье
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