В Улан-Удэ продолжается подвоз воды на Левобережье

Воду из частных скважин пить не рекомендуется



Подвоз питьевой воды на Левобережье продолжается, сообщили в пресс-службе мэрии.



Задействовано пять автоцистерн МУП «Водоканал» и комбината по благоустройству по 19 пунктам. Об этом сегодня на планерном совещании мэра сообщил заместитель начальника управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Фёдоров.



Бесплатный подвоз воды осуществляется по графику, разработанному администрацией Советского района.



Также принимаются заявки по доставке воды волонтерами для маломобильных, одиноко проживающих и пожилых граждан по телефону: 22-75-88.



Воду из скважин в частных подворьях пить не рекомендуется из-за подъема грунтовых вод. Вода из водоколонок соответствует всем нормативам.

