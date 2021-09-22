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В Улан-Удэ продолжается подвоз воды на Левобережье

В Улан-Удэ продолжается подвоз воды на Левобережье
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Воду из частных скважин пить не рекомендуется

Подвоз питьевой воды на Левобережье продолжается, сообщили в пресс-службе мэрии.

Задействовано пять автоцистерн МУП «Водоканал» и комбината по благоустройству по 19 пунктам. Об этом сегодня на планерном совещании мэра сообщил заместитель начальника управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Фёдоров.

Бесплатный подвоз воды осуществляется по графику, разработанному администрацией Советского района.

Также принимаются заявки по доставке воды волонтерами для маломобильных, одиноко проживающих и пожилых граждан по телефону: 22-75-88.

Воду из скважин в частных подворьях пить не рекомендуется из-за подъема грунтовых вод. Вода из водоколонок соответствует всем нормативам. 
водоснабжение

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