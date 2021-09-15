Обогнавший «привидение» получит особый приз
25 сентября в Забайкальском крае состоится ночной забег «Охотники за привидением». Местом проведения соревнования станет гора Светлая. Старт забега будет дан в 21:00.
Протяжённость всей дистанции составляет 6 км (3 км вверх и 3 км вниз), набор высоты 350 м. Маршрут забега пролегает по грунтовой дороге и только в конце пути, перед самой вершиной, участникам предстоит двигаться по тропе. Дистанция будет размечена светоотражающими лентами. Перед вершиной на гору установлен дополнительный контрольный пункт, на котором волонтёры укажут правильное направление.
В конечной точке подъёма будет находиться главный контрольный пункт. Взобравшись наверх и получив отметку на КП, бегуны сбегают с вершины горы уже по другой тропе и снова возвращаются на грунтовую дорогу, двигаясь вниз к финишу.
Кроме этого, участникам забега нужно будет не только забежать на вершину, но и догнать по ходу дистанции «привидение», которое убежит чуть раньше самих бегунов. Первый кто догонит и обгонит «привидение» получит отдельный приз. Об этом сообщает беговое сообщество «Zabrun Chita».
Возрастное ограничение 6+
В Забайкалье пробегут ночной забег «Охотники за привидением»
Общество, Фото:
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