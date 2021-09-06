Улан-Удэ примет фермерский фестиваль «Своё»

В мероприятии примут участие 100 сельхозтоваропроизводителей



В столице Бурятии пройдёт фермерский фестиваль «Своё». 100 фермерских хозяйств привезут 17 и 18 сентября в Улан-Удэ натуральные продукты: сыры, мясо, полуфабрикаты, колбасы, птицу, мёд, овощи, ягоды, выпечку и многое другое.



Как сообщает пресс-служба ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Бурятия», во время фестиваля планируется провести республиканский конкурс «Вкусы Бурятии». Мероприятие состоится с целью развития сельского туризма, событийных мероприятий и многообразия вкусов региона. Каждый муниципалитет может представить ряд гастрономических находок на конкурс, чтобы популяризировать местную кухню и сырье.



- Мы ставим перед собой амбициозные задачи, которые заключаются в сохранении традиционных рецептов бурятской кухни, популяризации авторских рецептов с использованием местного сырья. Это позволит сформировать локальные гастрономические бренды и поспособствует продвижению гастрономического туризма на территории Республики Бурятия, – заявила начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ Татьяна Полозова.



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