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Улан-Удэ примет фермерский фестиваль «Своё»

Улан-Удэ примет фермерский фестиваль «Своё»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В мероприятии примут участие 100 сельхозтоваропроизводителей

В столице Бурятии пройдёт фермерский фестиваль «Своё». 100 фермерских хозяйств привезут 17 и 18 сентября в Улан-Удэ натуральные продукты: сыры, мясо, полуфабрикаты, колбасы, птицу, мёд, овощи, ягоды, выпечку и многое другое.

Как сообщает пресс-служба ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Бурятия», во время фестиваля планируется провести республиканский конкурс «Вкусы Бурятии». Мероприятие состоится с целью развития сельского туризма, событийных мероприятий и многообразия вкусов региона. Каждый муниципалитет может представить ряд гастрономических находок на конкурс, чтобы популяризировать местную кухню и сырье.

- Мы ставим перед собой амбициозные задачи, которые заключаются в сохранении традиционных рецептов бурятской кухни, популяризации авторских рецептов с использованием местного сырья. Это позволит сформировать локальные гастрономические бренды и поспособствует продвижению гастрономического туризма на территории Республики Бурятия, – заявила начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ Татьяна Полозова.

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