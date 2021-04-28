Жителям столицы Бурятии предлагают украсить свои окна и написать слова благодарности ветеранам
В Улан-Удэ стартовала акция «Окна Победы» в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. По 9 мая любой желающий может присоединиться к акции и разукрасить окно своего дома рисунком о Победе и словами благодарности. Также необходимо выложить фотографию в социальные сети с хештегом #Окна_Победы.
Также в городе запущена акция «Письмо Победы». С 26 апреля по 9 мая желающие могут выразить слова благодарности ветеранам, проявив к ним заботу и внимание. Для этого нужно написать пост в соцсетях с хештегом #ПисьмоПобеды. Об этом сообщает пресс-служба городского культурного центра.
Напомним, что в Бурятии традиционная акция «Бессмертный полк» в День Победы пройдёт в онлайн-режиме 9 мая. Жители республики могут подать заявки для участия в общероссийской акции на официальном сайте «Бессмертного полка онлайн» до 7 мая.
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В Улан-Удэ стартовали онлайн-акции ко Дню Победы
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