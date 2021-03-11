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Коронавирус в Бурятии резко пошёл на убыль

Коронавирус в Бурятии резко пошёл на убыль
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки вылечились от коронавируса в три раза больше людей, чем заболело

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 71 человека. Из них 55 пациентов обследовали по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные и лица, обследованные с профцелью.

Заболеваемость коронавирусом резко пошла на убыль. Сегодняшний показатель – минимальный за долгое время. Осенью в Бурятии была зафиксирована вторая волна коронавируса, тогда ежедневно стали выявлять более 200-т заражённых. Рекордом остаётся +281 больной за сутки. В начале зимы заболеваемость снизилась, но каждый день выявляли более 100 больных. На прошлой неделе, 3 марта, впервые за долгий период число новых заражённых стало меньше 100. На следующий день, 4 марта, вновь было меньше 100 заболевших. В последующие дни было +103 заболевших, +104, +102, +97, +92, накануне их стало 87, а теперь и вовсе всего 71.

Общее число случаев заражения COVID-2019 в Бурятии с начала пандемии достигло 34 789. Из них 54% (18 435) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За всё время выздоровели 32 678 пациентов, или почти 94%. Накануне вылечились сразу 208 человек.

Умерли за последние сутки двое больных. Всего же в Бурятии скончались 734 человека.

В стационарах республики сегодня лечатся 695 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 506. В отделениях реанимации находится 78 пациентов (из них старше 65 лет – 45), на ИВЛ 35 пациентов (из них старше 65-ти – 15).

Занятость коечного фонда составляет 66 %.

Амбулаторное лечение проходят 682 пациента с COVID-19. Наблюдается 58 человек

Круг контактных лиц составляет 3113 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ возобновлена нормальная работа отделения госпиталя для ветеранов. Отделение ранее было перепрофилировано сперва под обсерватор, затем для лечения ковидных больных.

Во всех поликлиниках Улан-Удэ развёрнуты 13 пунктов вакцинации от COVID-19. Прививки поставили 4% от жителей города.

В ковидном роддоме в Улан-Удэ родилось 156 детей.


коронавирус профилактика
 
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