От коронавируса привились 4% жителей Улан-Удэ

В Улан-Удэ развёрнуты 13 пунктов вакцинации от коронавируса
Во всех поликлиниках Улан-Удэ развёрнуты 13 пунктов вакцинации от COVID-19, сообщили в пресс-службе мэрии.
По данным на 10 марта, в Улан-Удэ провакцинировано 19 804 человек. Отметим, это 4,5% от населения (по данным на 2020-й год, в столице Бурятии живёт 439 128 жителей).
Вакцинация производится в поликлиниках №1, №2, №3, №4, №5, №6 и РЖД-медицине. Наибольшее число вакцинированных граждан наблюдается в поликлинике №2 – 4631 человек. ⠀
По информации управления Роспотребнадзора, на утро 10 марта в Бурятии зарегистрировано 34 718 случаев заражения COVID-19 с начала пандемии. За сутки прибавилось 87 больных. В Улан-Удэ за всё время зафиксировано 18 394 случаев инфицирования (+43 за сутки).
За прошлую неделю зарегистрировано 2377 случаев ОРВИ. Случаев гриппов нет.
В городе продолжают действовать ограничительные меры: действует масочный режим, режим самоизоляции для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Продолжаются рейды мобильных групп на объектах торговли, общепита, общественных местах и на транспорте.
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Общество, Фото:
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