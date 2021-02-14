В столице республики прошла акция ко дню влюблённых
В акции «От доноров с любовью!» приняли участие семь пар. В скором будущем это донорские династии, отметили в Службе крови Бурятии.
10 и 11 февраля на станции переливания крови в Улан-Удэ прошла праздничная акция «От доноров с любовью» в честь Дня всех влюблённых. В эти дни Служба крови Бурятии приглашала семейные и просто любящие пары совершить добрый поступок – сдать кровь для нуждающихся в переливании крови и её компонентов.
- К сожалению, несмотря на стремительное развитие медицины, потребность в донорской крови остаётся высокой. Кровь нельзя добыть искусственным путём. Помочь больным может только человек. Здоровому человеку ничего не стоит отдать 450 мл крови, а для кого-то эта кровь может оказаться бесценной, — отмечали сотрудники станции переливания крови.
В Улан-Удэ влюблённые стали донорами
Общество, Фото:
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