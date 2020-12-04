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98-летняя жительница Бурятии победила коронавирус

98-летняя жительница Бурятии победила коронавирус
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожилая женщина лежала в больнице всего лишь второй раз в жизни

В Бурятии из ковидного отделения Курумканской центральной районной больницы выписалась 98-летняя пациентка. Об этом рассказала врач республиканской клинической больницы имени Семашко Людмила, внучка пенсионерки.

- Выписалась из ковидного отделения наша бабуля Дулмажаб Мыжитовна. Благодаря слаженной работе Дыренской ФАП и коллективу Курумканской ЦРБ в свои 98 лет наша бабуля победила ковид и вернулась домой. Если честно, становилось очень тревожно. С началом ковид я была в родной деревне только два раза и ни с кем не контактировала, в гости не заезжала, хотя и были отрицательные мазки на ковид. Бабулю не видела уже давно, она меня всегда узнает, и почему-то всегда называет ласково «Людмила Сергеевна» (никого из внуков по имени и отчеству не называет, а порой вовсе не узнает), - рассказала Людмила на своей странице в Instagram.

Её бабушка за свою почти вековую жизнь лежала в больнице только второй раз.

- Очень благодарна своим коллегам из Курумканской ЦРБ за понимание, чуткое отношение и своевременно оказанную медицинскую помощь Баярме Дашиевне, Ирине Гармаевне, Виктории Батожаргаловне, Аюше Баировичу, Булату Викторовичу, Баярме Чимитцыреновне и всему коллективу. Бесконечно люблю ваш коллектив и безумно скучаю, - продолжила врач.

Также она призвала всех мыть чаще руки, носить маску и избегать лишних контактов.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Бурятии была преодолена отметка в 20 тысяч случаев заражения коронавирусом с начала пандемии.



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