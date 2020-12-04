В Бурятии коронавирус взял рубеж в 20 тысяч

Коронавирус унёс жизни ещё девяти человек
Сегодня в Бурятии преодолена отметка в 20 тысяч случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. По информации управления Роспотребнадзора, на утро 4 декабря общее число случаев заражения COVID-2019 достигло 20 156. Из них 56% (11 202) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
Отметим, отметка в 19 тысяч случаев заражения была преодолена недавно, в понедельник, 30 ноября. Рубеж в 18 тысяч был перешагнут 26 ноября.
За последние сутки в Бурятии коронавирус подтвердили у 243 человек. Из них 202 человека были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью.
В последние дни в Бурятии наметилась тенденция к падению уровня заболеваемости: накануне было 238 заражённых, и это был абсолютный минимум с 15 ноября. В последние полмесяца прирост стабильно держался на уровне 260-270 заболевших за сутки.
За всё время выздоровели 15 460 человек, или 76%. В том числе накануне вылечились 388 пациентов.
За сутки коронавирус унёс жизни ещё девяти человек. Всего же с начала пандемии скончались 465 больных ковидом.
Сегодня в стационарах республики получают лечение 1987 пациентов с коронавирусной инфекцией (из них детей - 28), в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1613. В отделениях реанимации находится 106 пациентов (из них старше 65 лет – 48), на ИВЛ 58 пациентов (из них старше 65-ти – 22).
Занятость коечного фонда по всей республике на сегодня составляет 68%.
Амбулаторное лечение проходят 2244 пациентов с COVID-19. Наблюдается 9123 человек.
В обсерваторе по-прежнему находится один человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в республиканской клинической инфекционной больнице в Улан-Удэ сворачивают ковидные койки. В резерв временно направлено сразу 60 коек.
Ушёл из жизни Владимир Тармаев, бывший глава минздрава Бурятии – он лечился в ковидном госпитале в Улан-Удэ. Накануне стало известно об ещё двух умерших от ковида медиках: враче-реаниматологе Кабанской центральной районной больницы Бурятии Павле Душкине и главного врача Улан-Удэнского филиала по железнодорожному транспорту «ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» Владимире Алексееве.
Республиканский оперштаб перед новогодними праздниками усилил контроль по обеспечению эпидемиологической безопасности в гостиницах, отелях и гостевых домах.
В Улан-Удэ рассказали о выздоровевшем пенсионере, который бегает на лыжах десятки километров ежедневно.
В Бурятии коронавирус взял рубеж в 20 тысяч
Общество, Фото:
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