Конкурс состоялся среди осуждённых женщин
Осуждённые исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ приняли участие в конкурсе на самые маленькие вязаные изделия. Женщины представили на суд жюри крохотные варежки, носочки и шапочки.
- Вязаные изделия выглядели так, как будто их вязали для кукол. Жюри оценивало качество работы, размеры изделия и скорость выполнения, - сообщают в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
Осуждённые продемонстрировали свое мастерство владения спицами. По итогам конкурса первое место заняли осуждённые реабилитационного центра «Аврора».
В улан-удэнской колонии выбрали самые маленькие вязаные изделия
Общество, Фото:
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