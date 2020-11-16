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В улан-удэнской колонии выбрали самые маленькие вязаные изделия

В улан-удэнской колонии выбрали самые маленькие вязаные изделия
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Конкурс состоялся среди осуждённых женщин

Осуждённые исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ приняли участие в конкурсе на самые маленькие вязаные изделия. Женщины представили на суд жюри крохотные варежки, носочки и шапочки.

- Вязаные изделия выглядели так, как будто их вязали для кукол. Жюри оценивало качество работы, размеры изделия и скорость выполнения, - сообщают в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.

Осуждённые продемонстрировали свое мастерство владения спицами. По итогам конкурса первое место заняли осуждённые реабилитационного центра «Аврора».
колония осужденные
 
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