Юные артисты покажут своё мастерство в дистанционном формате
Детские театральные коллективы и студии Бурятии готовятся к участию в республиканском детском театральном конкурсе «В гостях у принцессы Алтан Хайша – Золотые Ножницы». Конкурс пройдёт в трёх возрастных категориях: 7-9, 10-12, 13-14 лет.
Подход к постановкам детских спектаклей такой же основательный, как и у взрослых. Юные артисты работают во всех театральных жанрах: драматическом, комедийном, кукольном, музыкальном, эстрадном. Конкурсные работы жюри оценит по режиссёрской и постановочной работе, актёрскому мастерству, сценографическому решению, музыкальному оформлению.
Мероприятие пройдёт в дистанционном форме. Коллективы отправляют на конкурс видеозаписи спектаклей, пластических этюдов, художественного чтения. Одно из требований к видеозаписям – кинематографическое решение оформления проекта с музыкальным сопровождением, титрами и качественной съёмкой.
Итоги конкурса объявят 29 сентября в прямом эфире Инстаграм-аккаунта @rcnt_tvorchestvo. Станут известны имена обладателя гран-при, лучших актёров, режиссёров, исполнителей эпизодических ролей. Жюри отметит музыкальное оформление, сценографию спектакля, костюмы. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии состоится детский театральный конкурс
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Соревнования состоятся в ФСК с 29 сентября по 3 октября
Зампред правительства края назвал её фейком
Сергей Каргин победил в весовой категории 73 кг
Местному общепиту рекомендовано ограничить время работы
Спортсменам вручили благодарственные письма за подписью Юрия Трутнева
В районах продолжает действовать режим повышенной готовности
Кинопоказ внеконкурсных работ будет бесплатным
Соревноваться будут 11 осуждённых
Мэр Улан-Удэ принял участие в посадке деревьев на Мемориале Победы
Осуждённые тренировались самостоятельно
Проблемой займётся специальная комиссия
Крупный фестиваль, посвящённый Пандито Хамбо Ламе Этигэлову, состоится в понедельник
«Буду стараться делать жизнь людей лучше», - написал Зоригто Батуев в соцсети
В первую очередь вакцину поставят медикам из зоны риска
«Баргузин» может стать ответом на модернизацию ядерного вооружения США