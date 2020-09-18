В Бурятии состоится детский театральный конкурс

Юные артисты покажут своё мастерство в дистанционном формате



Детские театральные коллективы и студии Бурятии готовятся к участию в республиканском детском театральном конкурсе «В гостях у принцессы Алтан Хайша – Золотые Ножницы». Конкурс пройдёт в трёх возрастных категориях: 7-9, 10-12, 13-14 лет.



Подход к постановкам детских спектаклей такой же основательный, как и у взрослых. Юные артисты работают во всех театральных жанрах: драматическом, комедийном, кукольном, музыкальном, эстрадном. Конкурсные работы жюри оценит по режиссёрской и постановочной работе, актёрскому мастерству, сценографическому решению, музыкальному оформлению.



Мероприятие пройдёт в дистанционном форме. Коллективы отправляют на конкурс видеозаписи спектаклей, пластических этюдов, художественного чтения. Одно из требований к видеозаписям – кинематографическое решение оформления проекта с музыкальным сопровождением, титрами и качественной съёмкой.



Итоги конкурса объявят 29 сентября в прямом эфире Инстаграм-аккаунта @rcnt_tvorchestvo. Станут известны имена обладателя гран-при, лучших актёров, режиссёров, исполнителей эпизодических ролей. Жюри отметит музыкальное оформление, сценографию спектакля, костюмы. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.



Возрастное ограничение 6+

