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Иглы, пульки, проволока: Медики Улан-Удэ показали предметы, извлечённые у детей

Иглы, пульки, проволока: Медики Улан-Удэ показали предметы, извлечённые у детей
Общество,  Фото:www.instagram.com/drkb_03/
Врачи отмечают, что несвоевременное обращение может обернуться неприятными последствиями

Травматолого-ортопедическое отделение Детской республиканской клинической больницы Улан-Удэ на своей странице в Instagram показало своеобразную коллекцию инородных тел, которые медики извлекали у юных пациентов из мягких тканей.

Наиболее часто встречаются иглы, пульки, кусочки проволоки, стекла, дерева, швейные и медицинские иглы, рыболовные крючки и другие предметы.

Несвоевременное обращение за медицинской помощью может иметь серьёзные последствия.

- Незамеченное и оставленное в тканях инородное тело, которое обычно загрязнено, становится очагом инфекции, и вокруг него образуется острый или хронический абсцесс. Последний может самопроизвольно вскрыться; иногда возникает незаживающий свищ, который поддерживается инородным телом. Небольшие инородные тела иногда инкапсулируются без образования абсцесса, однако опасность инфекции остаётся, - отмечают медики.

Отделение рассчитано на 45 коек, из них 5 нейрохирургического профиля. Отделение оказывает экстренную и плановую специализированную медицинскую помощь детям. В круглосуточном режиме работает дежурная бригада травматологов в приёмном покое ДРКБ, куда обращаются абсолютно все дети с любыми травмами.

За 2019 год зарегистрировано свыше 22 тысяч обращений по профилю «травматология» и свыше 4 тысяч – по профилю «нейрохирургия». госпитализации подлежат дети в средне-тяжёлом и тяжёлом состоянии и нуждающиеся в оперативном лечении. Характер травм бывает различный, начиная от бытовых и уличных до падений с высоты и в результате ДТП. ⠀



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