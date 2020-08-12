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На телефон доверия Бурятской таможни позвонили только раз

На телефон доверия Бурятской таможни позвонили только раз
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На телефон доверия можно сообщить о таможенниках-коррупционерах

С начала 2020 года на телефоне доверия Бурятской таможни поступил один звонок.

Телефон доверия Бурятской таможни (3012) 330 000 работает в автоматическом круглосуточном режиме. В пунктах пропуска можно воспользоваться стационарными телефонными аппаратами, которые расположены в зонах таможенного контроля. Обратившимся гражданам гарантируется конфиденциальность.

Старший государственный таможенный инспектор отдела инспектирования и профилактики правонарушений Бурятской таможни Лариса Михайлова сообщил, что с начала 2020 года на «телефон доверия» поступило одно сообщение. При проверке действий должностных лиц нарушений выявлено не было. Она обратила внимание на тот факт, что файлы с видеорегистраторов, расположенных в пунктах пропуска, хранятся на сервере таможни три месяца, и в течение этого времени, в случаях поступивших жалоб и предложений, записи просматриваются для объективной оценки ситуации.

По телефону доверия можно сообщить следующую информацию:

- о нарушениях в таможне порядка совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля;

- о недостойном поведении должностных лиц таможни при исполнении своих служебных обязанностей;

- о преступлениях коррупционной направленности и иных преступлениях против интересов государственной службы со стороны должностных лиц Бурятской таможни, а также иных лиц, склоняющих должностных лиц таможни к совершению таких преступлений;

- о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения у должностных лиц таможни, а также о несоблюдении запретов и ограничений со стороны должностных лиц таможни, о невыполнении ими требований к служебному поведению;

- предложения о мерах по совершенствованию деятельности Бурятской таможни.


По информации пресс-службы Бурятской таможни
Таможня телефон доверия
 
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