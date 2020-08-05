В Окинском и Тункинском районе реализуют рекреационные проекты на особо охраняемых природных территориях
3 августа состоялось подписание четырёхстороннего соглашения между минприроды Бурятии, бюджетным учреждением «Природопользование и охрана окружающей среды Республики Бурятия» и администрациями Окинского и Тункинского районов.
- Нами определён план мероприятий по созданию и использованию природоохранной и туристско-рекреационной инфраструктуры на природных территориях Окинского и Тункинского районов. В соответствии с данным соглашением будет реализован ряд совместных проектов, направленных на создание условий для регламентированной рекреации на особо охраняемых природных территориях, – пояснил министр природных ресурсов РБ Алексей Хандархаев.
Согласно плану мероприятий предполагается внести изменения в положение о природном парке «Шумак» в части выделения функциональных зон особого природоохранного режима; оформить лесной участок в границах природного парка «Шумак» в постоянное (бессрочное) пользование; определить маршруты экологических туристических троп в Тункинском и Окинском районах и разместить на них знаки туристской навигации; создать природоохранную и туристско-рекреационную инфраструктуру на территории природного парка «Шумак». Об этом сообщает пресс-служба минприроды Бурятии.
В Бурятии будут сохранять и обустраивать природный парк «Шумак»
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