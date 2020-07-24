В Бурятии встретили медведя соломенного цвета

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Кроме того, в рамках экспедиции, состоявшейся в июле этого года, научными сотрудниками отмечен бурый медведь соломенного цвета, который практически сливался с окружающей средой на россыпи скальных участков.



- Такой окрас бурого медведя в дикой природе встречается нечасто. Эта была удивительная встреча, ранее я таких особей не встречал, – говорит научный сотрудник Владимир Хидекель.



Интересен факт, что в Байкальском заповеднике бурый медведь в берлогу ложится несколько позднее, чем на юге Сибири. Озеро Байкал – сдерживающий фактор, формирует свой микроклимат северного макросклона хребта Хамар-Дабан. Иногда следы «хозяина тайги» можно встретить в конце ноября на снегу. Всю зиму бурые медведи спят в своей берлоге. И в отличие от сусликов и сурков, у медведей «зимний сон», а не «спячка». Так и проходят будни «хозяина тайги» в Байкальском заповеднике.



Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Прибайкальском районе Бурятии



Кроме того, в рамках экспедиции, состоявшейся в июле этого года, научными сотрудниками отмечен бурый медведь соломенного цвета, который практически сливался с окружающей средой на россыпи скальных участков.- Такой окрас бурого медведя в дикой природе встречается нечасто. Эта была удивительная встреча, ранее я таких особей не встречал, – говорит научный сотрудник Владимир Хидекель.Интересен факт, что в Байкальском заповеднике бурый медведь в берлогу ложится несколько позднее, чем на юге Сибири. Озеро Байкал – сдерживающий фактор, формирует свой микроклимат северного макросклона хребта Хамар-Дабан. Иногда следы «хозяина тайги» можно встретить в конце ноября на снегу. Всю зиму бурые медведи спят в своей берлоге. И в отличие от сусликов и сурков, у медведей «зимний сон», а не «спячка». Так и проходят будни «хозяина тайги» в Байкальском заповеднике.Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Прибайкальском районе Бурятии фотоловушка засняла играющего с белочкой медвежонка

В Байкальском заповеднике, по данным весеннего учёта, насчитывается 51 бурый медведь. В заповеднике часто можно встретить следы его жизнедеятельности - отпечатки лап, оставленные на земле, примятая трава, «задиры» и «закусы». Нередко этого зверя можно увидеть своими глазами.По пробуждению зверь начинает посещать места с проталинами, открытыми пространствами, южные склоны, где питается оставшейся ягодой. Ищет муравейники, чтобы полакомиться личинками муравьев. Позже появляется первая растительность, и животные поедают молодые побеги растений и уже скоро переходят на смешанное питание.- В июне бурые медведи начинают совершать небольшие миграции в поисках пары, когда у них начинается жаркая пора «свадеб», которые у животных называются гоном. Часть мигрирует в поисках кормов из лесной зоны и выходят в горные тундры заповедника. Здесь широкие открытые пространства, где нет гнуса, и есть чем полакомиться. Бесконечные горные тундры, цирки, россыпи отроги, долины рек, берущих начало из горных озер – «земля дикого северного оленя», все это привлекает этих животных в горную тундру, - рассказывают в пресс-службе Байкальского заповедника.В этом году в рамках мониторинга дикого северного оленя научные сотрудники Байкальского заповедника визуально с использованием бинокля отметили 37 особей бурого медведя. В группах отмечались от одного до четырёх особей бурого медведя.- Удалось даже зарегистрировать нападение бурого медведя на северных оленей, это был необычный случай, ‒ рассказывает начальник научного отдела ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» Алексей Китаев.