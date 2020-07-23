В Бурятии медвежонок баловался перед фотоловушкой. Видео





В Прибайкальском районе Бурятии фотоловушка засекла медвежонка, карабкающегося по дереву, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.- Буквально несколько дней назад установили новую фотоловушку для фиксации нарушений. Ночью с фотоловушки поступили фотография и видео, на которых видно, как медвежонок лазает по дереву, - рассказал главный лесничий Прибайкальского лесничества Алексей Антонов.