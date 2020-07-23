В Бурятии медвежонок баловался перед фотоловушкой. Видео

Вероятно, медвежонок играл с белочкой
В Прибайкальском районе Бурятии фотоловушка засекла медвежонка, карабкающегося по дереву, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
- Буквально несколько дней назад установили новую фотоловушку для фиксации нарушений. Ночью с фотоловушки поступили фотография и видео, на которых видно, как медвежонок лазает по дереву, - рассказал главный лесничий Прибайкальского лесничества Алексей Антонов.
Лесники предположили, что медвежонок играет с белочкой, которая живёт на этой сосне.
- Возможно, медвежонок увидел бурундука или белочку, и любопытство взяло над ним верх, - поделился Алексей Антонов.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Бичурском районе медведь развернул фотоловушку в другую сторону
. На днях в бухте Окуневая в Чивыркуйском заливе Байкала медведь продефилировал перед отдыхающими
.
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