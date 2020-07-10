Книгу напечатают в честь 1025-летия героического эпоса
В 2020 году героическому эпосу «Гэсэр» исполняется 1025 лет. В рамках юбилейных мероприятий в Иркутской области запланировано переиздание «Гэсэриады» в версии, записанной от Маншуда Имегенова.
Этот наиболее архаичный эхирит-булагатский вариант эпоса впервые был записан в 1906 году в улусе Кукунут Эхирит-Булагатского района Иркутской области. Первое его издание вышло в 1930 году, в академической русской транскрипции без перевода и комментариев на бурятском языке. Следующий тираж издания (в двух частях) был издан в 1961-1964 годах в количестве 1000 экземпляров. С тех пор эхирит-булагатский вариант эпоса «Гэсэр» не переиздавался и к настоящему моменту является абсолютно уникальной и редкой книгой. В Иркутской области первая часть эпоса в одном экземпляре находится только в библиотеке Осинского района. Вторая часть хранится в национальной библиотеке Улан-Удэ. Около 15 книг находится в частных собраниях.
Книга будет переиздана на бурятском и русском языках, дополнена комментариями учёных-этнографов и иллюстрирована рисунками народного художника Бурятии, уроженки Прибайкалья, Александры Никитичны Сахаровской. Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.
В Иркутской области переиздадут архаичную версию «Гэсэриады»
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